壽險業強化資本 發617億海外次債

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業海外籌資夯，目前已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽以及富邦人壽都申請赴新加坡設SPV發債。其中富邦人壽最新公告其於新加坡設立100%持有的SPV公司將發行上限為新台幣300億元之等值美金的海外次債；截至目前，壽險業發行金額達20.2億美元（約新台幣617.9億元）。

因應2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於 2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。國泰人壽、南山人壽於2024年申請，新光人壽在今年2月通過，富邦人壽則在今年4月董事會通過在新加坡設立100%持有的SPV。

富邦人壽最新公告其於新加坡設立100%持有的SPV公司公告董事會決議以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行上限為新台幣300億元之等值美金，得依實際狀況需求於董事會決議通過後，一年內一次或分次發行完成。

截至目前，國壽於2024年兩度發行海外美元次債。第一次發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元，票面利率為5.95%；第二次發行15年期首10年不可贖回的美元次順位債，發行規模為3.2億美元，票面利率為5.3%；南山壽亦於2024年發行首筆海外美元次債，金額為7億美元，票面利率為5.45%；新壽則在2025年完成美元4億元10年期次順位債定價，票面利率為固定利率6.95%。

台幣 保險 新加坡

相關新聞

國銀富豪戶財管規模攀高 截至7月底承作高資產總額達1.6兆元

據金管會截至2025年7月底統計，15家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬5,572人，總資產（AUM）規模1兆6,9...

壽險業上半年RBC七家回升 三商壽154%未達標 9月底補考

壽險業2025上半年資本適足率（RBC）出爐，受到匯兌風暴衝擊，截至目前，21家壽險中，僅安聯人壽尚未公布 ，其中有七家...

一卡通、街口用戶 皆逾700萬

今年以來，國內電子支付市場強強滾，兩大業者一卡通及街口支付，近期先後宣布用戶數突破700萬戶，街口更是不受日前與泰山的股...

玉山銀挺優質藝文活動

創立於1882年，擁有世界交響樂團之王美譽的「柏林愛樂管弦樂團」即將於今年11月11日至13日來台演出。玉山長期支持優質...

台企銀助企業應對關稅衝擊

因應美國對等關稅衝擊，台灣企銀配合財政部辦理「貿易融資利息減碼方案」，提供出口廠商金融支持措施，針對受美國關稅影響、具備...

