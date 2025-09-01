壽險業強化資本 發617億海外次債

壽險業海外籌資夯，目前已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽以及富邦人壽都申請赴新加坡設SPV發債。其中富邦人壽最新公告其於新加坡設立100%持有的SPV公司將發行上限為新台幣300億元之等值美金的海外次債；截至目前，壽險業發行金額達20.2億美元（約新台幣617.9億元）。

因應2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於 2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。國泰人壽、南山人壽於2024年申請，新光人壽在今年2月通過，富邦人壽則在今年4月董事會通過在新加坡設立100%持有的SPV。

富邦人壽最新公告其於新加坡設立100%持有的SPV公司公告董事會決議以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行上限為新台幣300億元之等值美金，得依實際狀況需求於董事會決議通過後，一年內一次或分次發行完成。

截至目前，國壽於2024年兩度發行海外美元次債。第一次發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元，票面利率為5.95%；第二次發行15年期首10年不可贖回的美元次順位債，發行規模為3.2億美元，票面利率為5.3%；南山壽亦於2024年發行首筆海外美元次債，金額為7億美元，票面利率為5.45%；新壽則在2025年完成美元4億元10年期次順位債定價，票面利率為固定利率6.95%。