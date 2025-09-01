國銀富豪戶財管規模攀高 截至7月底承作高資產總額達1.6兆元

據金管會截至2025年7月底統計，15家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬5,572人，總資產（AUM）規模1兆6,937億元，單月增加537戶、708億元，其中AUM增加金額寫13個月來新高，顯示市場利空出盡後，富豪戶信心回攏，資金正加速回流。

金融圈分析，7月主要各國關稅稅率陸續底定後，市場風險因素逐步淡化，帶動全球股市走強，投資人信心回升，富豪戶重啟資產布局。

近一年銀行承辦富豪戶業務概況

一家承辦富豪戶財管的銀行主管指出，股市轉佳使基金買氣升溫，但美國10年期公債殖利率仍在4.2%至4.5%震盪，部分大戶選擇觀望。

時序進入8月後，殖利率區間已下移至4.2%至4.3%，反映市場對9月降息預期升溫，預料將有助海外債投資動能。

若已持有海外債券的大戶可望隨殖利率下行「解套」並伺機獲取資本利得；新進投資人若在4.2%水準介入，則可同時鎖定穩定債息與未來降息後的價格收益。隨降息循環啟動，預期富豪戶存款比重將逐步下降，基金與海外債需求熱度有望回升。

金管會公布2025年7月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。累計前七月高資產戶大增3,744戶、規模增加2,842億元，是去年同期戶數、規模的1.4倍和八成，呈現戶數增幅大於規模，顯示今年市況波動，也反映銀行積極擴展新客群。

資產配置結構部分，7月大戶存款、基金與債券占比分別維持在47.4%、15.7%和13%，結構債與保險商品比重各小幅下降至6.1%與10.9%，續寫新低，顯示富豪戶尚在觀望，更傾向等待9月或下一波市場明確訊號再調整。

銀行業搶奪大戶財管熱度持續升溫，券商也積極搶進。據金管會統計，7月新增核准富邦證承作大戶財管業務，帶動整體券商承辦家數升至九家，這也是金管會開辦券商財管業務以來，首度有新券商加入。

證期局指出，富邦證券是在具備商品研發設計能力、並評估其高資產客戶基礎後，才提出申請。7月底九家券商累計客戶數1,405人、交易額3,479億元，各月分別增加137人和164億元，反映全球股市轉佳、券商積極搶進的盛況。

目前已有16家國銀獲准承作高資產業務，尚有彰銀、聯邦銀、高雄銀、法巴銀與永豐銀等五家尚未開辦。一旦加上九家券商，整體市場競爭家數將突破25家，大戶財管版圖競爭更加激烈。