快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

保險小百科／微型險承保對象 新住民納入範圍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金管會為持續推廣微型保險，發揮填補政府社會保險或社會救助機制不足保障缺口之目的，已於8月14日發布修正「保險業辦理微型保險應注意事項」，擴大微型保險承保對象，新增因婚姻關係而成為「新住民及其家庭成員」，至少46.8萬名新住民可受惠，這是微型保險自2009年開辦以來第四次擴大適用對象。

依內政部移民署統計，截至6月底，符合新住民基本法第2條第1項第1款規定者之人數約46.8萬人，為維護新住民及其家庭成員基本保險保障權益，金管會將「符合新住民基本法第2條第1項第1款規定者及其家庭成員」納入微型保險承保身分者範圍。

微型保險推動目的在於使經濟弱勢或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障。本次修正除可擴大微型保險保護傘範圍外，並可普及新住民與其家庭成員基本保險保障。

新住民 微型保險

延伸閱讀

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

「野人舒食」18項食安違規挨罰64萬 「3Q雞排」查獲過期麵粉被罰6萬

公務員考績法初審 職場霸凌致不法侵害最重二大過免職

相關新聞

金管會擬祭「加速攤還」新制 新版 ICS 壽險增資壓力升

金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，現制...

2026年壽險業接軌 ICS 後配息 兩條路可走

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息...

保發中心扮演保險業 ICS 制度改革推手

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，...

四大金控首席經濟學家預期 央行本月降息機率不大

中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會，市場聚焦利率、房市兩大議題。四大金控首席經濟學家一致認為，雖美國聯準會（Fed...

「匯率管理」央行的風險與挑戰 三大不確定影響台幣走勢

央行將於9月18日召開理監事會，除降息和房市調控兩大議題外，專家一致點出「匯率管理」是央行的風險與挑戰，新台幣匯價將是央...

國銀富豪戶財管規模攀高 截至7月底承作高資產總額達1.6兆元

據金管會截至2025年7月底統計，15家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬5,572人，總資產（AUM）規模1兆6,9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。