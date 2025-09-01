隨著疫情趨緩、國際旅遊市場加速復甦，出國人潮明顯回溫，帶動國人對旅遊風險與健康保障的重視。根據交通部觀光署最新統計，2025年第1季我國出國人次已突破210萬，全年有望追平甚至超越2019年疫情前的1,710萬人次高峰。在新台幣強勁升值、出國成本降低的助力下，旅遊市場回暖的同時，也帶動產險業相關保單熱銷，特別是包含旅平險在內的健康險，2025年上半年整體簽單保費收入年增幅達22%，展現出顯著成長力道。

產險業者指出，旅平險與健康險的成長，除受惠於報復性旅遊潮，更來自於業者創新商品設計。以台灣產物保險為例，2025年上半年健康險簽單保費成長呈倍數攀升，關鍵在於該公司搶先市場，將「法定傳染病」納入旅平險保障項目，成功吸引大量有海外健康保障需求的消費者投保。

台產是國內首家在旅綜險商品中加入法傳保障的產險公司，對疫後持續關注健康風險的旅客而言，此項創新具有高度吸引力。此舉不僅迅速提升台產在健康險市場的能見度與競爭力，也推動其在旅平險市場市占率大幅擴張。隨後，包括安達產險、旺旺友聯、華南產物、新光產物、南山產物與富邦產險等大型業者亦紛紛推出涵蓋法傳保障的旅綜險商品，其餘業者也正積極評估納入類似設計，以因應消費者對於突發性疾病保障的重視。

值得一提的是，2025年以來，日本持續穩居國人出境旅遊首選，受惠於日圓貶值與新台幣升值，國人赴日旅遊相對划算，甚至被部分民眾視為「比國旅還便宜」的選項。根據台產觀察，這波出國旅遊熱潮預期將延續至下半年，進一步推升旅平險的投保需求。

產險業者表示，新台幣自年初以來累計升值幅度已達11.4%，對出境旅遊族群而言是一大利多。在旅費相對便宜的情況下，旅客更願意將部分預算投入在旅遊保障上。從健康險整體簽單保費年增22%的表現來看，也顯示民眾對於旅遊安全與醫療保障的意識已顯著提升。

展望後市，隨著國人旅遊意願持續升溫，搭配創新商品設計與科技理賠服務的提升，健康險有望持續成為產險業重要成長引擎。