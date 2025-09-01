火災頻傳 商業火險投保增

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

產險業2025年上半年簽單保費數據出爐，其中商業火險表現亮眼，簽單保費收入達235.5億元，較去年同期成長19.7%。產險業者指出，近年重大火災事故頻傳，企業風險意識提升，也促使保險公司在商品設計與風控策略上進行調整。

以印刷電路板（PCB）產業為例，近20年幾乎年年傳出高額損失事故，有些單一事故損失高達10億元以上，導致商業火險業者對該產業承保意願明顯下降。即使承保，也常須面對保費高出市場平均兩倍至四倍的情況，而且多採聯合分保模式，部分風險仍須企業自行「自留」。

為因應複雜的風險環境，產險業者逐步導入科技工具提升管理效率，例如透過排程系統安排現場風險查核，或應用OCR（光學字元辨識）技術自動處理文件，提高準確率與作業效率。然而，目前AI在風控上的應用多仍處於內部測試階段，尚未大規模導入，主要考量AI系統尚可能出現錯誤判斷或產生「幻覺」，尚不具備完全可靠性。

在保費市場占有率方面，富邦產險穩居商業火險龍頭地位。富邦產險指出，自2020年疫情爆發後，企業對營業中斷風險的認知提升，特別是極端氣候事件如強降雨、颱風、洪水等頻繁發生，加深企業對財產損失與營運中斷風險的重視，進而提升對商業火災保險及天災附加保障的投保意願。

此外，面對動輒上億元損失的重大火災事故（如倉儲與工廠火警），保險公司也加強風險控管與商品設計，特別針對火載量高的行業，強化現場查核、核保流程及消防設施審查，並要求被保險人建立完善的災害應變計畫，以降低未來潛在損失。

整體而言，2025年上半年商業火險表現亮眼，除了整體保費年增近兩成，個別業者如泰安產險年增幅度更高達51%，顯示在企業風險意識升高、氣候變遷衝擊加劇下，商業火險市場正持續升溫。

