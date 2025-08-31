對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

金管會公布最新的高資產理財統計，截至7月底止，國銀的億級富豪高資產大戶共15572人，高資產客戶的總資產規模為1兆6937億元，由於銀行局陸續核准新銀行進軍高資產理財，因此客戶數和資產規模持續增加中，和6月相較，人數增加537人，資產規模增加704億元。

由於7月台幣匯率漸回穩，因此相較於6月高資產理財的部分資產規模被匯率「吃掉」，7月可說已恢復正常。依照不同資產類型的分布，存款占比仍高達47.4%，基金15.7%、債券13%，占比均和6月一致，保險和境外結構型商品則略有小幅變動，但差距僅在0.1%左右，例如，保險從6月的11%降為10.9%，結構型商品則由6.2%小降至6.1%。

對於高資產大戶的動向，銀行業者則分析，7月隨美國迅速完成大而美法案立法等利多對股債市都有助益，因此的確有觀察到高資產客群順勢自先前佈局中獲益，使現金水位略有提升，但包括股債、基金等資產標的則未出現顯著挪移。

但也有銀行業者指出，客戶將資金順勢獲利了結之後，由於美國對多個國家的對等關稅在整個7月仍不明朗，一直至7月底才公布調整結果，因此，許多億級富豪在7月間也不敢躁進，處在觀望狀態，從存款占總資產比重仍高掛在47.4%，維持和6月一致的高檔，就可見一斑。

對於業者申請承作高資產理財和進駐高雄亞資特區的最新進度，銀行局副局長王允中指出，銀行局已在8月新核准彰銀與高雄銀行承作高資產理財業務，另外，截至8月27日止，已有15家銀行進駐高雄亞資特區，其中台新銀行在8月獲核准，另外還有1家正在申請中。

而在壽險業方面，保險局主秘古坤榮指出，已有5家業者申請進入專區，其中，國泰、富邦、南山等三大壽險已在7月初獲准，另有2家還在由保險局審查中；證期局副局長高晶萍則表示，先前有11家投信顧業者提出進駐專區的申請，已有8家獲准，券商有5家提出申請，並已有1家獲准。

在全體國銀中，截至7月底止，中信銀的高資產客戶資產規模達2489億，比起6月底增近百億元，並較2024同期成長21.1%，目前資產規模居國銀之冠；中信銀指出，已於8月中起將陸續推出「信託自行質借不受五成限制產品」、保險規劃需求的「保費融資服務」等融資方案，預計至明年六月底的試辦期間，完成至少15項業務開辦。