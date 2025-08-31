宏泰人壽推出「指定聯絡人」服務 協助保戶降低詐騙風險

詐騙猖獗且花招百出，讓人防不勝防，宏泰人壽響應金管會政策、落實保戶關懷，自今年8月29日起推出「指定聯絡人」金融友善服務，藉此捍衛保戶保險權益、遠離詐騙威脅。

依據內政部165打詐儀表板的數字顯示，今年7月份因詐騙所造成的財產損失金額為85億4,100.4萬，光是8月26日單日統計，被詐騙的金額就高達3億7,812.9萬元；詐騙受害者無數，其中高齡長輩、失智族群更是詐騙集團的首要目標，警政署統計，2024年全台詐欺受害人數達13萬2,445人，65歲以上長者高達9,335人，占約7.05％，受害主因多為投資詐騙。為了保護保戶，尤其是高齡及罹患失智症保戶不因詐騙而遭受財產損失，宏泰人壽響應金管會政策，於今年8月29日起推出「指定聯絡人」金融友善措施，主要服務內容為當要保人申請新契約或變更契約內容時，將主動提醒其約定通知指定聯絡人，藉此機制多重把關，希望在造成實質財產損失之前就能及時阻詐。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總經理表示，推出「指定聯絡人」服務的出發點在於高齡、失智關懷，然而考量各年齡層都有可能遭遇詐騙，因此所有保戶皆可申請辦理。要保人如有此服務需求，須以「書面」填寫表格提出申請，申請成功後，未來要保人想要取消此一服務，同樣也必須以書面文件辦理；要保人所指定的聯絡人無身分限制，但須明確提供姓名、身分證字號、關係及手機號碼，並依照個人資料保護法之相關規定，取得當事人（指定聯絡人）的同意後，方能完成相關申請。

「指定聯絡人」服務生效後，當要保人辦理涉及金流相關作業時，指定聯絡人就會收到手機簡訊通知，例如保戶申辦保險單解約，包含部分解約及提領，或是申請保險單借款達一定金額之時。如發現保戶所申辦案件有異常態樣，相關作業人員也將進一步關懷確認，以排除保戶被詐騙之可能性。

宏泰人壽落實高齡長輩、失智族群關懷及公平待客，持續推動公平待客發展計畫及包含詐騙防制在內的四大加強耕耘子計畫。蔡麗絲也再次提醒，平日多關懷高齡長輩，同時善加利用宏泰人壽防詐相關保戶服務，共同守護所有保戶及高齡長輩、失智族群遠離詐騙，確保財產安全。