公股銀響應減碼措施挺企業 9月續辦4場說明會

因應美國關稅衝擊，8大公股行庫配合財政部金融支持措施，減收貿易融資利息以降低廠商資金成本，執行單位輸出入銀行9月將再赴台南、高雄、台中、桃園舉辦說明會，協助廠商及金融機構了解具體申辦流程。

財政部推出金融支持措施，自8月7日起提供廠商「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」，輸出入銀行已與27家金融機構完成簽約，並規劃9月前往台南（9月2日）、高雄（9月3日）、台中（9月9日）、桃園（9月17日）舉辦說明會。

實際執行狀況方面，根據合庫銀統計，截至8月15日，合庫已完成登錄106件，申貸金額達新台幣39.9億元，申請減收利息金額4623萬元，成果領先同業，位居全體金融行庫第1；另也訂定「受關稅影響出口廠商貸款限期優惠利率方案」，提供短期最低2.22%、中期最低2.72%的優惠利率，盼藉此降低企業取得資金的門檻。

兆豐銀說明，已主動提供優惠專案資訊給具備出口美國外銷實績或其關聯產業廠商，截至8月22日，貿易融資利息減碼方案申請件數共61件、申請總額度約新台幣114.43億元，減收利息總金額3783萬。

彰銀表示，截至8月21日，已受理申請「金融支持措施貿易融資利息減碼方案」共20件，累計金額達新台幣14.44億元，預估可協助企業減收利息金額約達1400萬元，同時「經濟部第二類中小微專案貸款」受理申請金額亦達1.05億元，由數據反映市場已出現實質需求，將持續提供企業支持措施。

其他公股行庫紛紛響應財部措施，同時加強內部宣導作業。土銀強調，因應美國關稅對台灣出口廠商造成的衝擊，已函知全台各營業單位，並於各區域中心經理人會議及高階主管訓練課程要求積極配合相關措施，以協助直接或間接出口美國的廠商及其關連產業降低資金成本，維持國際競爭優勢。

台銀表示，早在金融支持方案生效前，便已預先調查受關稅影響的潛在客戶，並啟動預約受理作業，生效日後，接續辦理相關申貸作業。另也舉辦全行視訊宣導會議，頒布作業規定、申請書表以及內部激勵措施，以積極協助受美國關稅影響的企業。

華南銀說明，為降低美國關稅政策對企金授信業務影響，4月起已全面啟動主動關懷企業戶措施，全面檢視轄下企業客戶財業務及進銷貨狀況，掌握其營運受衝擊情形，並持續配合政府新推出及調整的各項優惠貸款方案。

一銀說明，除內部各項配套，也展現積極行動力全面配合辦理金融支持方案，展望未來，將持續追蹤各項措施推展情形及因應政策變化滾動式調整，期能發揮金融支持力量，協助企業穩健經營，共同提升台灣產業的整體韌性。

台企銀補充，除了減碼方案，也推出「貸你過關」企業貸款專案，針對受對等關稅影響的中小企業，可向台企銀申請最低2.2%優惠利率融資，或申請既有貸款展延，該行秉持從速、從簡原則，全力透過金融支援協助受影響的廠商減緩財務壓力及美國關稅政策帶來的衝擊。