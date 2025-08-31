4大公股金控增持台積電 帳面豐收

快訊

中央社／ 台北31日電

各金控揭露第2季台股大額交易名單，4大已上市公股金控持有台積電部位均增加，截至6月30日，以合庫金持有市值約新台幣52.71億元最多，相較第1季增約近6.7億元。

金控法及其子法規定，各大金控每季應揭露總餘額達淨值5%或新台幣30億元等大額交易行為。

根據各公股金控公告內容，截至第2季底，合庫金持有台積電市值新台幣52.71億元，兆豐金持有台積電市值近29.42億元，第一金持有台積電市值13.39億元，華南金持有台積電市值近11.06億元，至於未上市的台灣金控持有台積電市值152.49億元最多。

相較第1季，隨著台積電股價上漲，合庫金持有台積電市值增加近新台幣6.7億元，兆豐金持有台積電市值增加3.34億元，華南金持有台積電市值增加2.69億元，第一金持有台積電市值約0.41億元。

從數據觀察，若以3月31及6月30日申報當日台積電收盤價910元、1060元計算，在持股數部分，合庫金、兆豐金、第一金均小幅減持，合計賣出約300餘張，華南金則增持約100多張。

至於台灣金控則減碼台積電，砍約4000餘張，第2季持有台積電市值相較第1季減少約14.94億元。

由於公股金控旗下壽險規模小，持股部位多為旗下銀行所持有，第2季台股波動大，合庫銀主管於第2季法說會提及，因國際政經不確定因素多，股市投資以穩健具配息能力績優股為主。

華南銀主管則於第2季法說會揭露第2季股票部位已加碼，長短投資部位合計約新台幣300億元，預估將較去年小幅成長。

台積電 新台幣 合庫金

