解房貸限制 行庫求援存款大戶台積電

不只是高房價，民眾借不到房貸，成了最新的民怨。金管會緊急邀集八大行庫總經理在周一開會之外，多家行庫自立自強，向外吸收更多存款來作為支應房貸的後盾，其中不只中華郵政，「護國神山」台積電也成為多家行庫求援的對象，行庫爭取短期大額存款的報價普遍都在年率百分之一點七以上，需錢孔急由此可見。

此外據業界人士指出，很多民營銀行其實還有房貸額度，但因為市場上房貸資金緊縮，因此已把價格大幅拉高，現在連無自用宅的首購族民眾，民營銀行不分規模大小，其所開出的房貸利率幾乎一律從百分之三起跳。而且許多銀行把房貸業務和財富管理、高資產理財綁在一起，民眾想向銀行申請房貸還要順便做其他的理財。

一位金融圈人士感嘆，「以價制量」是商業對策，並沒有違法，金管會也只能用道德勸說的方式。至於八大行庫的房貸利率顯然親民得多，新青安前兩年的百分之一點七七五、就連非新青安的首購族利率，也還在百分之二點六左右，但現在卡在央行的集中度管制，和銀行法第七十二條之二的規定，前者必須要央行點頭，例如可比照金管會把都更危老排除在不動產放款的計算範圍之列，後者則是銀行必須對外爭取更多的存款。

大型行庫之所以爭取更多的存款，就是希望把銀行法第七十二條之二的「分母」做大，不只中華郵政或台積電，其他許多耳熟能詳的上市集團，亦為各大行庫最近卯盡全力爭取的存款大戶，而且僅僅短期幾個月的存款，就直接以用一年期定存利率百分之一點七來議價，銀行承受壓力之大由此可見。