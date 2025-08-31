喬房貸？金管會找八大行庫開會

行政院長卓榮泰日前發話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會率先採取行動。據知情人士透露，金管會將由銀行局長童政彰出面，在周一（九月一日）邀集八大行庫總經理開會，銀行局將先向八大行庫了解現在金融業承作房貸的最新現況，並盤點資金，看能否替更多的無自用宅、首購族民眾「找到錢」。

知情人士指出，銀行局發出開會通知時，並未列出明確的題綱，只通知各行庫總經理「要討論房貸的事」。據了解，銀行局首先會先了解各大行庫目前排撥銀行房貸的情況。

銀行法第七十二條之二規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款餘額及金融債券發售額的百分之卅。銀行通常會設定更嚴格的預警值，大多會設定在百分之廿八或者百分之廿八點五。

根據金管會統計數據，各銀行目前的平均預警值，已經從五月的百分之廿六點四四，一路降至六、七月的百分之廿六點三一、百分之廿六點○四，八月也許會跌破百分之廿六。

這也讓銀行局思考，從平均數據上來看，明明距離銀行法第七十二條之二規定的百分之卅上限還有空間，但為何比率愈來愈低？因此，銀行局優先找最願意支持政策的公股行庫來會商，下一步再找民營銀行開會。

銀行局即將召開的會議，就是希望各大行庫能出更多的力來紓解房貸荒。根據銀行局統計，截至七月底止，依照銀行法第七十二條之二的規範，比率在百分之廿八至廿九之間的銀行只有三家，百分之廿七至廿八的銀行有七家。

面對卓揆喊話資金水龍頭要再開大一些，一位公股人士直言：「得先要有水，否則想開都沒法開！」之所以距離銀行法規範上線還有空間，比率卻愈來愈低，主要在於第二道關卡，即中央銀行訂定的放款集中度控管。因此，銀行不動產放款金額受到限制，只能用房貸舊貸償還的額度來承作新貸款。

但問題是，先前新青安的寬限期（付息不還本）平均期三年，另外，現在房貸不易造成沒人敢轉貸，使得舊貸償還速度牛步化，多數行庫以前一個月大約有七十至一百廿億元的房貸清償，但現在只有五十至九十億元，這也使多數行庫只能不斷向外吸收存款，來爭取更多房貸放款空間。

卓揆一聲令下後，銀行局馬上動起來，找八大公股行庫商討對策，接下來，業界也在觀察央行是否會調整集中度管制的政策。尤其，金管會已將都更及危老排除在銀行法第七十二條之二的計算範圍，但央行日前重申不會排除，央行對房市的控管是否會有所鬆動，將是九月理監事會議備受矚目的議題。