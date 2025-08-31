金管會喬房貸邀集八行庫 替首購族民眾「找到錢」

行政院長卓榮泰日前發話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會率先採取行動。據知情人士透露，金管會將由銀行局長童政彰出面，在明（9月1日）邀集八大行庫總經理開會，銀行局將先了解現在金融業承作房貸最新現況，並盤點資金，看能否替更多的無自用宅、首購族民眾「找到錢」。

知情人士指出，銀行局發出開會通知時，並未列出明確題綱，只通知各行庫總經理「要討論房貸的事」。據了解，銀行局首先會了解各大行庫目前排撥銀行房貸情況。

銀行法第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款餘額及金融債券發售額30%。銀行通常會設定更嚴格的預警值，大多會設定在28%或28.5%。

金管會統計，各銀行目前平均預警值，已從5月26.44%，一路降至6、7月26.31%、26.04%，8月也許會跌破26%。

銀行局即將召開的會議，就是希望各大行庫能出更多的力紓解房貸荒。根據銀行局統計，截至7月底止，依銀行法72-2條規範，比率在28%到29%的銀行只有三家，27%到28%的銀行有七家。

面對卓揆喊話資金水龍頭再開大一些，一位公股人士直言：「得先要有水，否則想開都沒法開。」之所以距離銀行法規範上限還有空間，比率卻愈來愈低，主要在於第二道關卡，即中央銀行訂定的放款集中度控管。因此，銀行不動產放款金額受到限制，只能用房貸舊貸償還額度承作新貸款。

但問題是，先前新青安寬限期（付息不還本）平均期三年，另外，現在房貸不易造成沒人敢轉貸，舊貸償還速度牛步化，多數行庫以前一個月大約有70億至120億元的房貸清償，現在只有50億至90億元，這也使多數行庫只能不斷向外吸收存款，來爭取更多房貸放款空間。

卓揆下令後，銀行局動起來找八大公股行庫商討對策，接下來，業界也在觀察央行是否會調整集中度管制政策。



