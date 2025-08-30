快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

聽新聞
0:00 / 0:00

救房貸荒 大型行庫用高利向護國神山及中華郵政吸收存款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
救房貸荒，大型行庫用高利向護國神山及中華郵政吸收存款。圖／本報資料照片
救房貸荒，大型行庫用高利向護國神山及中華郵政吸收存款。圖／本報資料照片

台灣民眾借不到房貸，現在已成為最大的民怨，除了金管會緊急邀集八大行庫總經理在9月1日開會之外，多家行庫自立自強，向外吸收更多存款來作為支應房貸的後盾，其中不只中華郵政，「護國神山」台積電也成為多家行庫求援的對象，行庫爭取短期大額存款的報價普遍都在年率1.7%以上，需錢孔急由此可見。

此外據業界人士指出，很多民營銀行其實還有房貸額度，但因為市場上房貸資金緊縮，因此已把價格大幅拉高，現在連無自用宅的首購族民眾，民營銀行不分規模大小，其所開出的房貸利率幾乎一律3%起跳，而且許多銀行把房貸業務和財富管理、高資產理財綁在一起，已使得台灣的房貸市場變相扭曲。

一位金融圈人士感嘆，「以價制量」是商業對策，並沒有違法，金管會也只能用道德勸說的方式，至於八大行庫的房貸利率顯然親民得多，新青安前二年1.775%、就連非新青安的首購族利率，也還在2.6%左右，但現在卻是卡在央行的集中度管制，和銀行法第72條之2的規定，前者必須要央行點頭，例如至少比照金管會把都更危老排除在不動產放款的計算範圍之列，後者則必須對外爭取更多的存款。

大型行庫之所以向外爭取更多的存款，就是希望把銀行法72條之2的「分母」做大，不只中華郵政或台積電，其他許多耳熟能詳的上市集團，亦為各大行庫卯力爭取的存款大戶，而且僅僅短期幾個月的存款，就直接以用一年期定存利率1.7%來議價，銀行承受壓力之大由此可見，此外，據悉政府四大基金，也成為各大行庫調撥存款的目標大戶。

房貸 台積電 金管會

延伸閱讀

最強寵物狗？牠靠1招「月進5千元」意外走紅 累積存款破4.8萬

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

彰銀：2025年盈餘將創高

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

相關新聞

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

卓揆發話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會率先採取行動。據知情人士透露，金管會將由銀行局長童政彰出面，在9月1日先行邀集八...

救房貸荒 大型行庫用高利向護國神山及中華郵政吸收存款

台灣民眾借不到房貸，現在已成為最大的民怨，除了金管會緊急邀集八大行庫總經理在9月1日開會之外，多家行庫自立自強，向外吸收...

13家金控淨值大減3,899億 新台幣大升…4家衰退兩位數

第2季新台幣暴力升值對金融市場造成巨震影響，13家上市金控上半年淨值總計為4.4兆元，較第1季驟減3,899億元或8.1...

台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂...

兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後...

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。