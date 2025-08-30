獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

卓揆發話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會率先採取行動。據知情人士透露，金管會將由銀行局長童政彰出面，在9月1日先行邀集八大行庫總經理來開會，各大行庫總座已接到緊急通知要求在9月1日開會，銀行局將先向八大行庫了解現在金融圈承作房貸的最新現況，並且盤點資金，看能否再替更多的無自用宅、首購族民眾「找錢」。

知情人士指出，銀行局在周五通知時，並未列出明確的題綱，只通知各行庫總經理「要討論房貸的事」。

據了解，銀行局首先會先了解各大行庫目前排撥銀行房貸的情況，尤其是根據金管會的統計，現在銀行法72條之2從5月以來的國銀平均比率，一路從26.44%，6月、7月一路分別降至26.31%、26.04%，接下來也許8月要破26%，這也讓銀行局思考，從平均數據上來看，明明距離銀行法第72條之2的上限30%（指不動產放款占總存款量加計金融債券比重）還大有空間，但為何比率越來越低，該怎樣為無辜受害的民眾來找出房貸資金？因此，先找背後有政府背景，最願意支持政策的公股行庫來會商，下一步再找民營銀行來開會。

然而根據各大行庫的最新盤點，倘若水龍頭要再開大一些，一位公股人士直言：「得先要有水，否則想開都沒法開！」並且直言，為何銀行法第72條之2還有空間，但比率未見增加，反而連續二個月降低，就是因為卡在央行的放款集中度管理，要求銀行不能再增加不動產的放款金額，連同房貸也一樣。

銀行局由局長親自出面找最具有指標意義的八大行庫開會，就是希望各大行庫能出更多的力來紓解房貸荒；根據銀行局統計，截至7月底止，銀行法72條之2比率在28%至29%的銀行只有3家，27%至28%的銀行有7家，對此公股金融圈人士指出，大部分的行庫，房貸警戒值是設定在28.5%，因此，的確還有承作的空間，但卡在央行的不動產集中度管制也要交差，所以錢能難放得出去，只能用房貸舊貸償還的額度來作新貸款。

但問題是，先前新青安的寬限期平均期3年，另外現在房貸不易沒人敢轉貸，使得舊貸償還速度牛步化，多數行庫以前一個月有70億元至120億元的房貸被清償，但現在只有50億元至90億元被償還，這也使多數行庫只能在夾縫中求生存，不斷向外吸收存款來爭取更多房貸放款空間。

目前央行被金融圈公認為最應該鬆綁管制措施的機構，現在銀行局已立刻採取行動找八大公股行庫一起來商討對策。外界也預期在金管會採取行動之後，央行緊接著應該也會好好去思考是否應該要調整集中度管制的政策，多位金融圈人士私下直言，銀行法第72條之2是鐵律，破了就違法，但央行的集中度管理並沒有立法，願否調整只在央行的一念之間，尤其是都更及危老若比照金管會的作法，將之排除在72條之2的計算範圍，也頂多是監理機關的政策拉平，央行面對民怨，不應固執己見。