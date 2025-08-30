台灣花旗子行淨值 稱冠
據統計至6月底，共有四家外銀在台設立子行，子行相當於一個獨立在台灣運作的銀行，有自已的董事會。以淨值排名來看，依次為花旗銀行、星展銀行、滙豐銀行和渣打銀行。
合計四家外銀子行在台的144家分行總資產為新台幣3兆0,360億元，總淨值為3,132.7億元，總存款餘額為2兆3,034億元，總放款餘額為1兆2,762億元。
該四家外銀原先都是同時經營消金和企金，但花旗銀行在2023年出售在台灣消金業務給星展銀行後，就全力主攻企金業務，目前在台有一個分行和一個子行。
花旗、星展、滙豐和渣打銀行等四家外銀的在台子行，至今年6月底，總淨值、總存款和總放款，均超過直屬於海外總部的28家外國銀行分行。主要原因之一是，該四家外銀早年在台子行設立了綿密的分行網絡。
