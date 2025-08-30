外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢動盪。根據金管會統計，自2018年12月底至2025年6月底，近六年半以來，外銀在台分行的存款規模大幅躍升84.6%，但放款卻逆勢減少8.3%，顯示資金流入龐大，但外銀在台放貸反而衰退。

銀行業者分析，隨著美中角力升溫，不少台商選擇撤出中國大陸，並將資金回流台灣。外銀在台分行向來承接跨國企業與出口商資金調度需求，因此存款水位快速墊高，反映企業結算與跨境資金運用的旺盛需求。

統計顯示，截至2025年6月底，共有28家外銀在台設立分行（不含子行）。總存款金額達1兆6,849億元，較2018年底的9,129.8億元大幅增加84.6%。然而放款規模卻從2018年底的1兆3,296億元降至今年6月底的1兆2,181億元，減幅達8.3%。

在財務結構方面，外銀在台分行的淨值至今年6月底達到1,514.8億元，與2018年底的936億元相比成長60%；資產總額則由3兆2,521億元增至3兆8,921億元，增幅19.7%。數據顯示，外銀在台業務雖然穩健擴張，但仍以資金承接與財富管理為主，放款相對保守。

觀察淨值排名，截至今年6月底，前五大外銀分行依序為日商瑞穗、日商三菱日聯、日商三井住友、美商美國及新加坡商星展銀行。