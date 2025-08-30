聽新聞
0:00 / 0:00
彰銀：2025年盈餘將創高
彰化銀行（2801）昨（29）日舉行今年上半年法說會，揭露海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。
彰銀昨天法說會由發言人、副總經理鄧秀娟主持，她指出，彰銀上半年營運受惠核心業務成長與資金成本優化，帶動上半年獲利成長，累計前七月自結稅後純益達110.2億元，EPS為0.94元，獲利年增逾27%。
彰銀上半年稅後純益91.2億元，年增22.6%，每股稅後純益（EPS）0.78元，自結前七月獲利更是年增逾27%，成長力道領先所有公股行庫與上市大型銀行股。
彰銀2024年全年稅後純益為149.4億元，年成長15.1%創歷史新高，今年持續成長，各項業務收益提升，存放款、財富管理業務動能成長強勁，彰銀並已獲准開辦高端財管2.0業務，經營層持續推動營運結構全面優化，今年全年獲利展望樂觀。
彰銀指出，今年上半年全行放款總量年增6.7%，企金與個金分別成長4.3%、7.1%，海外放款更是大增22.4%；存款總量年增1.6%，其中台幣存款成長4.1%，外幣存款則受美元走弱影響減少5.3%。財富管理手續費年增逾12%，保險業務手收更上升24%以上。
彰銀表示，海外業務在今年上半年繳出驚人佳績，上半年獲利已超越去年全年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言