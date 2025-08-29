三商壽求售 估至少兩家金控入圍 壽險市場版圖將重整

三商美邦人壽待價而沽，昨（29）日進行non-binding（無約束力出價），金融圈人士看好，至少兩家金控可望入圍，一是以銀行為主體的大型金控，另一則是無壽險公司的民營金控，在第一輪出價結束後，將由三商美邦人壽選出入圍的潛在買家，並進行第二輪出價，最後再依買家提出的條件，進行最後篩選。

對此，三商美邦人壽表示，公司不予置評，營運一切正常。

據了解，三商美邦人壽出售案的財務顧問公司為摩根士丹利，第一輪可說廣發英雄帖，邀請有興趣、潛在的買家進行出價，市場已知有三大金控及一家大型壽險公司入圍，包括富邦金控（2881）、中信金控、玉山金控及南山人壽等，都受邀出價，原先市場也一度傳出兩家民營金控有意出價，但最後因自身考量，未能出價。

21家壽險昨公布半年報，僅三商人壽資本適足率未達標，上半年RBC為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。不過市場上出現兩派說法，一派認為三商美邦人壽因為未來增資壓力仍大，恐怕會影響潛在買家的出價，另一派則認為，三商美邦人壽在接軌後，可使用過渡條款，未來增資壓力將大幅減輕，而使得賣相轉佳，讓市場摸不透可能的出價。