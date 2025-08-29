三商壽求售 估至少兩家金控入圍 壽險市場版圖將重整

經濟日報／ 記者陳佩嘉戴玉翔／台北報導
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供

三商美邦人壽待價而沽，昨（29）日進行non-binding（無約束力出價），金融圈人士看好，至少兩家金控可望入圍，一是以銀行為主體的大型金控，另一則是無壽險公司的民營金控，在第一輪出價結束後，將由三商美邦人壽選出入圍的潛在買家，並進行第二輪出價，最後再依買家提出的條件，進行最後篩選。

對此，三商美邦人壽表示，公司不予置評，營運一切正常。

據了解，三商美邦人壽出售案的財務顧問公司為摩根士丹利，第一輪可說廣發英雄帖，邀請有興趣、潛在的買家進行出價，市場已知有三大金控及一家大型壽險公司入圍，包括富邦金控（2881）、中信金控、玉山金控及南山人壽等，都受邀出價，原先市場也一度傳出兩家民營金控有意出價，但最後因自身考量，未能出價。

21家壽險昨公布半年報，僅三商人壽資本適足率未達標，上半年RBC為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。不過市場上出現兩派說法，一派認為三商美邦人壽因為未來增資壓力仍大，恐怕會影響潛在買家的出價，另一派則認為，三商美邦人壽在接軌後，可使用過渡條款，未來增資壓力將大幅減輕，而使得賣相轉佳，讓市場摸不透可能的出價。

玉山金控 壽險公司 三商美邦人壽

延伸閱讀

專訪／藍葦華不到一年喜獲2寶　親曝秘訣全靠「金鐘獎」助攻！

舒淇首部自編自導電影「女孩」三喜臨門！入圍釜山影展主競賽單元

威尼斯影展11部作品入圍：舒淇《女孩》蔡明亮《回家》謝文明《螳螂》沉浸式單元更是歷年之最

「我們六個」大姊游珈瑄背景起底！一出道就得獎無聲哭全網封神

相關新聞

台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂...

兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後...

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢...

干預台幣規模縮小 央行減發存單2,068億元

8月以來截至昨（29）日止，央行存單減量發行金額共達2,068億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利...

彰銀：2025年盈餘將創高

彰化銀行昨（29）日舉行今年上半年法說會，揭露海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。

台灣花旗子行淨值 稱冠

據統計至6月底，共有四家外銀在台設立子行，子行相當於一個獨立在台灣運作的銀行，有自已的董事會。以淨值排名來看，依次為花旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。