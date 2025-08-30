壽險上半年 八家虧損 21家合計賺177億元

21家壽險半年報昨（29）日全數出爐，由於新台幣匯率4、5 月出現暴力升值，強升逾10%，使得國內壽險業面臨鉅額匯損，也造成獲利、淨值大幅衰退，但在金管會祭出暫行措施，業者可釋出責任準備金轉入損益或充實外匯準備金後，出現轉機。今年上半年21家壽險中，剩下八家虧損，其餘皆獲利，稅後合計賺177.71億元。

壽險業上半年遭遇匯兌風暴，加上原先避險無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX SWAP）都將增加成本，且如今NDF成本一度大漲，甚至高於報酬率，導致壽險業遲遲下不了手，因此反映在損益上。但金管會為了助力壽險業度過難關，允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，上限為40%，自選轉入外匯價格準備金或列入稅前盈餘。

根據各家壽險半年報，21家壽險中，剩下八家虧損其餘皆獲利，稅後合計賺177.7億元，去年底稅後純益2,992.64億元。上半年八家虧損壽險分別是臺銀、新光、三商美邦、宏泰、中華郵政、合作金庫、全球、安達人壽。

除此之外，壽險業為拚盡全力搶救獲利，亦大量出售股票實現資本利得，因此儘管上半年獲利，但壽險業其他綜合損益從去年底的134.04億元，到今年上半年為-4,025.23億元。

壽險近年手中股債未實現全看美債臉色，但新台幣兌美元急速升值，讓滿手美債等海外資產的壽險業壓力不小，至去年底壽險業在OCI下的債券與覆蓋法下的股票基金等未實現損失為2,378.5億元，在今年上半年未實現損失擴大至6,416.3億元。

另外，據金管會統計至8月28日止，共核准11家壽險業釋出3,072.2億元責任準備金，其中凱基壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。