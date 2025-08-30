壽險上半年 八家虧損 21家合計賺177億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
由於新台幣匯率4、5月出現暴力升值，強升逾10%，使得國內壽險業面臨鉅額匯損。聯合報系資料照
由於新台幣匯率4、5月出現暴力升值，強升逾10%，使得國內壽險業面臨鉅額匯損。聯合報系資料照

21家壽險半年報昨（29）日全數出爐，由於新台幣匯率4、5 月出現暴力升值，強升逾10%，使得國內壽險業面臨鉅額匯損，也造成獲利、淨值大幅衰退，但在金管會祭出暫行措施，業者可釋出責任準備金轉入損益或充實外匯準備金後，出現轉機。今年上半年21家壽險中，剩下八家虧損，其餘皆獲利，稅後合計賺177.71億元。

壽險業上半年遭遇匯兌風暴，加上原先避險無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX SWAP）都將增加成本，且如今NDF成本一度大漲，甚至高於報酬率，導致壽險業遲遲下不了手，因此反映在損益上。但金管會為了助力壽險業度過難關，允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，上限為40%，自選轉入外匯價格準備金或列入稅前盈餘。

根據各家壽險半年報，21家壽險中，剩下八家虧損其餘皆獲利，稅後合計賺177.7億元，去年底稅後純益2,992.64億元。上半年八家虧損壽險分別是臺銀、新光、三商美邦、宏泰、中華郵政、合作金庫、全球、安達人壽。

除此之外，壽險業為拚盡全力搶救獲利，亦大量出售股票實現資本利得，因此儘管上半年獲利，但壽險業其他綜合損益從去年底的134.04億元，到今年上半年為-4,025.23億元。

壽險近年手中股債未實現全看美債臉色，但新台幣兌美元急速升值，讓滿手美債等海外資產的壽險業壓力不小，至去年底壽險業在OCI下的債券與覆蓋法下的股票基金等未實現損失為2,378.5億元，在今年上半年未實現損失擴大至6,416.3億元。

另外，據金管會統計至8月28日止，共核准11家壽險業釋出3,072.2億元責任準備金，其中凱基壽、台壽兩家7月共釋出責準金385.3億元全數轉入外價金中，以抵禦匯損。

壽險業 新台幣

延伸閱讀

壽險7月獲利 九年同期低點 三大利空抵銷股市大漲利多

最慘七月！壽險業7月賺197億元寫低點 三大關鍵原因曝光

金管會：已核准11家壽險釋出責任準備金逾3千億

三商壽傳三金一壽角逐 8月29日出價

相關新聞

台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂...

兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後...

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢...

干預台幣規模縮小 央行減發存單2,068億元

8月以來截至昨（29）日止，央行存單減量發行金額共達2,068億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利...

彰銀：2025年盈餘將創高

彰化銀行昨（29）日舉行今年上半年法說會，揭露海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。

台灣花旗子行淨值 稱冠

據統計至6月底，共有四家外銀在台設立子行，子行相當於一個獨立在台灣運作的銀行，有自已的董事會。以淨值排名來看，依次為花旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。