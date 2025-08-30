兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控（2886）昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後，具利基優勢的企金放款可望持續領先、業務暢旺，可望帶動今年全年獲利力拚翻轉為持平或正成長。

兆豐金昨天法說會由總經理張傳章主持，他分析，當前全球經濟挑戰下，面對當前全球央行貨幣政策分歧及地緣政治風險升溫等複雜局勢，加以台灣本身通膨因素考量，預估台灣央行年底降息機率不高，而台幣雖仍存升值壓力，預期不致大幅升值。市場關注兆豐金會否參與三商美邦人壽招親，張傳章則是表示，兆豐金旗下確實缺少壽險子公司，但考量2026年壽險業IFRS 17接軌帶來的增資壓力，恐怕現階段短期內難準確評估併購價值，因此目前並沒有具體的併購壽險規畫。

兆豐金上半年稅後純益181.9億元，年減11%，每股稅後純益（EPS）1.23元，今年來獲利雖未脫較去年同期衰退局面，但截至7月底累計稅後純益224.4億元，在金控中排名第四，並持續穩坐公股金控領先地位，且較去年同期獲利年減幅度縮小至8.7%，累計EPS為1.51元。兆豐銀企金業務居市場領先群，內部評估放款動能成長強勁，在增資完成、資本適足率充足，挹注業務擴張、放款成長的量能下，全年獲利將有望拚回歸成長。

兆豐金並在法說會上指出，兆豐金上半年股東權益報酬率（ROE）年化已重返10%之上，核心子公司兆豐銀上半年雖面臨美國貿易政策及地緣政治不確定性挑戰，但財務操作仍認列達97億元的獲利，其中，過半來自金融換匯交易（SWAP）貢獻。合計整體兆豐金控上半年的財務交易收益，則是達到114.8億元。