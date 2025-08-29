國銀操盤績效 永豐居冠
國銀第2季財報全數出爐，股票投資利得大減，其中，永豐銀擠下公股銀拿下上半年股票投資績效王，合庫、華南、兆豐及彰銀（2801）緊隨其後，前五強中公股銀仍占四名，維持一定水準。目前公股銀對下半年股市多持審慎樂觀看法。
今年以來金融市場如坐雲霄飛車，尤其第2季經歷川普解放日股災，國銀財務操作難度提升，截至6月底，處分股票已實現損益以永豐銀15.3億元表現最佳，但相較於去年同期實現31.6億元入袋腰斬。目前帳列綜合損益（OCI）部位僅83億元，水位相對低。按會計準則，股票投資利得「不重分類為損益」，而是直接進入保留盈餘，當資本利得愈多有助分配股息能力。
由於公股銀投資部位相較民營銀行大，向來占據國銀投資資本利得排行前幾名，國銀部位最大的合庫上半年實現利得12.9億元退居第二，亦相較去年同期33.8億元大減，目前短投部位418億元，較去年同期568億元高水位已下降。
