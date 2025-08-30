13家金控淨值大減3,899億 新台幣暴力升值衝擊 四家衰退兩位數
第2季新台幣暴力升值對金融市場造成巨震影響，13家上市金控上半年淨值總計為4.4兆元，較第1季驟減3,899億元或8.1%。
淨值第一仍為富邦金（2881），總資產年增1.1%，逾11.9兆。淨值年減12.9%、季減10.7%至8,162億元，反映匯率、資本市場震盪及現金股利配發，普通股每股淨值52.71元。國泰金淨值7,649億元居次，觀察近年淨值低點為2022年的6,117億，高點為2021年逾9,000億。
淨值在4,000億大關的僅中信金一家，至6月底為4,426億元，季減10.8%。另旗下有六大壽險之一的凱基金淨值2,664億，季減10.9%。
至於其他以銀行或證券為主體的金控受衝擊則相對小許多，淨值3,000億大關的包括兆豐金及元大金兩家，淨值分別為3,620億及3,084億；季減3.7％及4.5%。另除了國票金之外，其餘金控淨值皆在2,000億元以上，合庫金淨值2,527億元、季減2.4%最輕微。第一金2,627億元。玉山金2,483億元。華南金2,151億元。台新金2,125億元。永豐金2,060億元。減幅均在8%以內。
由於4、5月新台幣合計暴升約10.8%，加劇整體金控投資收益惡化，壽險型金控首當其衝，不利壽險業投資債券ETF及海外投資評價。不過，隨著7、8月台幣走貶，加上美債信心回穩及股市創新高，皆有利金控淨值回升。
