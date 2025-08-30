13家金控淨值大減3,899億 新台幣暴力升值衝擊 四家衰退兩位數

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第2季新台幣暴力升值對金融市場造成巨震影響。聯合報系資料照
第2季新台幣暴力升值對金融市場造成巨震影響。聯合報系資料照

第2季新台幣暴力升值對金融市場造成巨震影響，13家上市金控上半年淨值總計為4.4兆元，較第1季驟減3,899億元或8.1%。

淨值第一仍為富邦金（2881），總資產年增1.1%，逾11.9兆。淨值年減12.9%、季減10.7%至8,162億元，反映匯率、資本市場震盪及現金股利配發，普通股每股淨值52.71元。國泰金淨值7,649億元居次，觀察近年淨值低點為2022年的6,117億，高點為2021年逾9,000億。

主要金控淨值表現
主要金控淨值表現

淨值在4,000億大關的僅中信金一家，至6月底為4,426億元，季減10.8%。另旗下有六大壽險之一的凱基金淨值2,664億，季減10.9%。

至於其他以銀行或證券為主體的金控受衝擊則相對小許多，淨值3,000億大關的包括兆豐金及元大金兩家，淨值分別為3,620億及3,084億；季減3.7％及4.5%。另除了國票金之外，其餘金控淨值皆在2,000億元以上，合庫金淨值2,527億元、季減2.4%最輕微。第一金2,627億元。玉山金2,483億元。華南金2,151億元。台新金2,125億元。永豐金2,060億元。減幅均在8%以內。

由於4、5月新台幣合計暴升約10.8%，加劇整體金控投資收益惡化，壽險型金控首當其衝，不利壽險業投資債券ETF及海外投資評價。不過，隨著7、8月台幣走貶，加上美債信心回穩及股市創新高，皆有利金控淨值回升。

淨值 金控

延伸閱讀

合庫金法說會／資金充沛加散戶紀律投資 股市下跌不易 美債信心漸恢復

川普、聯準會大戰誰會勝出？美債持續攀升但標售需求冷...投資人仍多半觀望

外資賣超這檔ETF最多、台積電也被大賣3.2萬張 卻大買台新金

連續減持美債後 中國6月罕見增持 總額列全球第3

相關新聞

台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂...

兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後...

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢...

干預台幣規模縮小 央行減發存單2,068億元

8月以來截至昨（29）日止，央行存單減量發行金額共達2,068億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利...

彰銀：2025年盈餘將創高

彰化銀行昨（29）日舉行今年上半年法說會，揭露海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。

台灣花旗子行淨值 稱冠

據統計至6月底，共有四家外銀在台設立子行，子行相當於一個獨立在台灣運作的銀行，有自已的董事會。以淨值排名來看，依次為花旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。