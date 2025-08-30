干預台幣規模縮小 央行減發存單2,068億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

8月以來截至昨（29）日止，央行存單減量發行金額共達2,068億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利率過高，確保隔拆利率接近政策利率目標。自8月11日以來，連15個交易日金融業隔拆利率均未超過0.825%。

新台幣8月升值壓力減輕，並由升轉貶，央行干預規模縮小，存單也就減量發行；央行避免過度回收流動性，讓資金保持在金融體系中，支撐市場運作也是因素之一。

銀行業者分析，央行減量發行存單有多重因素。例如適度營造資金較為寬鬆的環境，可避免過度回收流動性，讓金融機構手中資金保持充裕，有助於支撐實體經濟融資需求。其次，8月新台幣升值壓力相對減輕，央行干預匯市規模縮小，因此對透過存單吸收市場游資的需求也隨之下降，導致減發情況出現。

昨天央行存單到期金額為3,473億元，而央行一早公告發行7天期和28天期存單，利率分別為0.825%及1.215%。

