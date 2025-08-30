台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控。 台新新光金控／提供
台新新光金控。 台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，現階段首要任務就是先完成子公司合併、盤點據點，預計兩年後綜效才會顯現。

外界關注子公司合併進度，林維俊指出，規劃在未來二年內陸續完成子公司合併，今年11月先完成較簡單的投信合併，明年1月1日完成壽險子公司合併，證券子公司則在明年4月6日完成合併，但由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，他強調，以不影響客戶權益為第一優先。

林維俊指出，現階段首要任務先完成子公司合併、盤點據點完成整併，歡迎所有員工留下來打拚，合併初期預計不會很快看到綜效，因為需先有前期投資，預計兩年後才會顯現綜效。

在人壽子公司方面，林維俊說，新光人壽釋出責任準備金631億元，當中611億元放入外匯價格變動準備金，截至6月底，新光人壽的外匯價格變動準備金餘額來到617億元，目前則超過700億元。

而壽險業2026年正式接軌IFRS 17，未來公司須將CSM逐年攤銷為獲利，林維俊指出，新光人壽CSM規模較大，累積金額將可超過1,800億元，每年約以7%的比率釋放，未來有機會年增20%，今年則預期可以順利完成600億以上的目標。另外，台新人壽RBC 458.14%，新光人壽RBC 204.85%，預計在2026年接軌ICS新制後，其ICS將超過150％。

針對外界關注的北士科T17、T18地上權開發案，林維俊表示，目前仍依既有方案與進度推進，近期因輝達（NVIDIA）表達有意在該地設立總部，並獲得台北市政府的支持，且NVIDIA與市府均已提出各自的構想與方案，若未來能形成對三方皆有利的合作模式，公司將「樂觀其成，會儘量配合」。

談及對等關稅的影響，林維俊分析，美國對等關稅，對台灣特定產業影響很大，但對台灣整體景氣的影響其實有限，因台灣輸美76％是半導體、電子、伺服器等產品，目前不受關稅影響，但對特定產業鋼鐵、金屬製品、運輸工具業來說影響較大。對台灣景氣看法「審慎樂觀」，如果下半年，還有普發現金的因素加進來，經濟成長率應還有再上修的空間。

新光人壽 台新新光金控

延伸閱讀

暫停收寄美國商品類郵件 中華郵政提因應措施

關稅衝擊來襲 合庫力挺客戶提供套裝及客製化匯率商品

熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

相關新聞

台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂...

兆豐金拚2025年全年獲利成長

兆豐金控昨（29）日召開2025年上半年法說會，強調獲利持續追趕進度，尤其在核心子公司兆豐銀行完成增資，強化資本適足率後...

外銀存款規模大躍增 近六年半增加84% 放款卻逆勢衰退

美中貿易戰自2018年7月6日正式開打，美國對中國大陸約340億美元商品加徵25%關稅，大陸隨即對等反制，全球供應鏈局勢...

干預台幣規模縮小 央行減發存單2,068億元

8月以來截至昨（29）日止，央行存單減量發行金額共達2,068億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利...

彰銀：2025年盈餘將創高

彰化銀行昨（29）日舉行今年上半年法說會，揭露海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。

台灣花旗子行淨值 稱冠

據統計至6月底，共有四家外銀在台設立子行，子行相當於一個獨立在台灣運作的銀行，有自已的董事會。以淨值排名來看，依次為花旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。