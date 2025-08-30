台新銀、新光銀擬延後整併 投信、壽險子公司將先合併

台新新光金控（2887）昨（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，現階段首要任務就是先完成子公司合併、盤點據點，預計兩年後綜效才會顯現。

外界關注子公司合併進度，林維俊指出，規劃在未來二年內陸續完成子公司合併，今年11月先完成較簡單的投信合併，明年1月1日完成壽險子公司合併，證券子公司則在明年4月6日完成合併，但由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，他強調，以不影響客戶權益為第一優先。

林維俊指出，現階段首要任務先完成子公司合併、盤點據點完成整併，歡迎所有員工留下來打拚，合併初期預計不會很快看到綜效，因為需先有前期投資，預計兩年後才會顯現綜效。

在人壽子公司方面，林維俊說，新光人壽釋出責任準備金631億元，當中611億元放入外匯價格變動準備金，截至6月底，新光人壽的外匯價格變動準備金餘額來到617億元，目前則超過700億元。

而壽險業2026年正式接軌IFRS 17，未來公司須將CSM逐年攤銷為獲利，林維俊指出，新光人壽CSM規模較大，累積金額將可超過1,800億元，每年約以7%的比率釋放，未來有機會年增20%，今年則預期可以順利完成600億以上的目標。另外，台新人壽RBC 458.14%，新光人壽RBC 204.85%，預計在2026年接軌ICS新制後，其ICS將超過150％。

針對外界關注的北士科T17、T18地上權開發案，林維俊表示，目前仍依既有方案與進度推進，近期因輝達（NVIDIA）表達有意在該地設立總部，並獲得台北市政府的支持，且NVIDIA與市府均已提出各自的構想與方案，若未來能形成對三方皆有利的合作模式，公司將「樂觀其成，會儘量配合」。

談及對等關稅的影響，林維俊分析，美國對等關稅，對台灣特定產業影響很大，但對台灣整體景氣的影響其實有限，因台灣輸美76％是半導體、電子、伺服器等產品，目前不受關稅影響，但對特定產業鋼鐵、金屬製品、運輸工具業來說影響較大。對台灣景氣看法「審慎樂觀」，如果下半年，還有普發現金的因素加進來，經濟成長率應還有再上修的空間。