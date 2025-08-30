新台幣8月重貶近7角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣兌美元昨（29）日收盤匯價貶值1.7分，收在30.605元，失守30.6元關卡，下探5月下旬以來近三個月新低，成交量12.485億美元；昨日較7月底的29.916元貶值6.89角，8月貶幅為2.25%。今年以來新台幣累計仍升值7.11%，為最強亞幣。

匯市走弱與台股同步反映市場情緒。台股昨日盤中續創歷史新高，但受量能不足與獲利了結賣壓影響，終場指數由紅翻黑，小跌3點收24,233點。外資持續調節台股，拖累新台幣匯價。

外資股匯兩市持續調節，不僅昨日在台股賣超86.3億元，單周累計賣超104.9億元，也終止連續三個月買超，8月單月轉為賣超628億元，累計今年來賣超2,651.6億元。

外匯交易員指出，新台幣昨日午後貶勢擴大，收盤前半小時貶破30.6元，主要受外資匯出影響，加上台股尾盤翻黑，進一步打擊市場信心。

