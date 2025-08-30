新台幣8月重貶近7角
新台幣兌美元昨（29）日收盤匯價貶值1.7分，收在30.605元，失守30.6元關卡，下探5月下旬以來近三個月新低，成交量12.485億美元；昨日較7月底的29.916元貶值6.89角，8月貶幅為2.25%。今年以來新台幣累計仍升值7.11%，為最強亞幣。
匯市走弱與台股同步反映市場情緒。台股昨日盤中續創歷史新高，但受量能不足與獲利了結賣壓影響，終場指數由紅翻黑，小跌3點收24,233點。外資持續調節台股，拖累新台幣匯價。
外資股匯兩市持續調節，不僅昨日在台股賣超86.3億元，單周累計賣超104.9億元，也終止連續三個月買超，8月單月轉為賣超628億元，累計今年來賣超2,651.6億元。
外匯交易員指出，新台幣昨日午後貶勢擴大，收盤前半小時貶破30.6元，主要受外資匯出影響，加上台股尾盤翻黑，進一步打擊市場信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言