產險業首重AI行銷廣告風險 新安東京海上產險講座研討

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險總經理賴麗敏及獨立董事的親臨指導，展現公司對風險治理文化及落實公平待客的決心。圖/新安東京海上產險提供
為落實公平待客企業文化及深化法令遵循風險管理，新安東京海上產險舉辦「廣宣法令遵循教育訓練講座研討會」，邀請眾勤法律事務所陳全正律師專題演講，剖析生成式AI應用於廣宣行銷之法律風險。

會中邀請獨立董事、總經理及風控長親臨指導，線上線下吸引逾150位業務上與廣告、或告知與揭露相關的同仁參與，展現公司由上而下對公平待客原則的重視與客戶權益的具體實踐。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，永續發展需建立在穩健的公司治理基礎上，公平待客則是我們對客戶權益保障的核心承諾，而實現這兩大目標的關鍵在於嚴謹的風險管控。

她強調，本次講座不僅是教育訓練，更是將永續發展、公平待客及風險控管深化至日常業務運作的重要實踐。同時，獨立董事的參與及指導，也充分體現董事會對提升風險治理文化及落實公平待客的決心。

為確實貫徹公平待客之「廣告招攬真實」原則，新安東京海上產險在日常業務中嚴格遵循金融消費者保護法相關規範，確保廣告招攬資訊的真實性與合規性，有鑑於生成式AI崛起並成為行銷上的熱門工具，卻也伴隨「不實廣告」風險，可能誤導消費者損及其權益。

因此，本次講座特別安排陳全正律師主講「廣告法規與AI行銷應用風險控管」，透過實務案例分享，讓與會者更容易理解AI行銷的法律風險及控管方式，現場互動熱烈。

