企業生日快樂／渣打銀跨境優勢 吸引高端客群

渣打國際商業銀行今年在台成立40年，董事長陳銘僑強調，國際經驗結合在地深耕，正是渣打在台穩健發展的關鍵，也期許透過持續創新與多元文化，迎接下一個40年。以下是專訪紀要：

問：今年是渣打在台成立40周年，也是你八年後再度回到台灣接任董事長，這段經歷有何意義？

答：對我而言是極大的榮耀與感動。我曾於2014至2017年擔任渣打台灣總經理，台灣這塊土地對我而言不只是工作場所，更像是我的家。這裡有濃厚的人情味與文化傳承，也有高度成熟的金融環境與聰明勤奮的客戶。

1985年在台設立首家分行時，當時外商銀行在本地金融市場還屬少數，渣打從貿易融資、企業金融開始，逐步拓展至個人金融與財富管理。2007年併購新竹國際商業銀行後，奠定在台完整營運架構的基礎。感謝團隊多年來的付出，讓渣打得以穩健發展，並成為台灣市場上少數擁有完整環球金融網絡的外商銀行。

問：面對本地銀行激烈競爭，如何定位核心優勢？

答：渣打最大的優勢是全球布局與國際經驗。渣打是唯一在東協十國均設有據點的外商銀行，並涵蓋印度、孟加拉、斯里蘭卡與尼泊爾等南亞市場，這讓我們在協助台灣客戶跨境資金調度與企業拓展時，具備無可取代的競爭力。

觀察台灣的高資產客群，這些企業客戶的布局早已從本地延伸至中國大陸、越南與東南亞，對國際金融服務的需求強勁，尤其在財富管理與資產傳承上更具複雜性。渣打在財管領域扮演的角色，也從過去的交易執行者，轉型為策略顧問。渣打結合跨國稅務規劃、資產配置、法律信託等專業能力，提供量身打造的顧問式服務。

例如2025年在台中及台北相繼推出「國際私人理財中心」，配合台灣推動亞洲資產管理中心的政策，提供更完整的高資產財務顧問解決方案。

問：企金方面，面對新南向政策與供應鏈重組，渣打如何協助企業轉型？

答：新南向政策推動下，台灣企業積極分散製造基地，部分企業考慮將部分生產從大陸轉往越南、印尼，甚至美國。儘管新興市場的基礎建設不如大陸完善，但從關稅與供應鏈策略來看，確實值得重新布局。

渣打在東協市場深耕多年，熟悉當地的稅務、法規、金融與貿易流程，能提供企業第一手的市場建議與落地協助，無論是開戶、結算或投融資安排。許多企業在今年上半年加速出口，下半年出口將面臨挑戰，因此企業更仰賴專業金融機構提供快速、彈性、全面的金融方案。

渣打也在金融科技上大力投入，導入AI工具如「SCGPT（渣打GPT）」，協助員工文書撰寫、簡報、程式與翻譯，大幅提升前中後台效率。尤其在消費金融業務上，透過這些工具，能更快將集團全球創新應用導入本地市場，回應客戶即時需求。

問：渣打重視多元文化與員工價值，如何看待企業文化？

答：多元、包容與尊重是渣打集團文化的核心。不論員工的國籍、性別或背景，只要能為客戶與社會創造正面影響，都是渣打珍視的夥伴。渣打在全球有來自超過百個國家的同仁，帶來多元的觀點與創新思維，讓渣打在全球快速變動的環境中能持續保持韌性與競爭力。

另外，渣打也十分重視離職後回流的員工，他們在外學習到的新視角與經驗，往往能為組織帶來更多價值。渣打會與離職員工保持聯繫，甚至舉辦回訪活動，歡迎他們重新加入。

此外，渣打也提供支薪產假、陪產假或領養假等完善員工福利、安全職場與公開溝通機制，讓員工感到被尊重、被支持。這樣的文化氛圍，正是渣打能持續吸引全球優秀人才的基石，也將是邁向下個40年最重要的資產。