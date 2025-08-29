台新新光金控法說會揭露最新整併進度 銀行二合一時程可能延後

台新新光金控今日召開第二季法說會，這也是台新與新光7月24日完成合併後的首次法人說明會，對於合併計畫時程，台新新光金指出，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，同時也會盤點據點整併，估計合併綜效要二年之後才會顯現。

林維俊指出，台新新光金控規劃在未來2年內陸續完成子公司合併，其中，最為簡單的投信合併，會在今年11月先完成，明年1月1日的IFRS新制接軌同時，也完成壽險子公司合併，證券子公司則在明年4月6日完成合併。

而銀行方面，林維俊也指出，原本規劃明年6月22日完成銀行子公司合併，但由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，因此合併日期將後延。

對於壽險的外價準備金，林維俊也說明，新光人壽釋出責任準備金631億元，當中611億元放入外匯價格變動準備金，而台新人壽釋出52億元，其中26億元轉入外價準備金，而截至6月底，新光人壽的外價準備金餘額為617億元，目前則已超過700億元。

新光人壽發言人林宜靜表示，新光人壽金融資產未實現損失截至7月底為330億元，已較6月底回升，債券方面主要來自於台幣計價ETF債券，股票方面則有近百億的未實現利益，都有明顯回升。

至於CSM，林維俊指出，新光人壽CSM規模較大，累積金額將可超過1800億元，每年約以7%的比率釋放，未來成長幅度有機會年增20%；台新人壽的CSM規模與釋放比率較低，每年約落在4%至5%。另外，台新人壽資本適足率458％，新光人壽資本適足率205％，預計在2026年初接軌ICS新制後，其ICS比率將超過150％。

新光人壽總精算師林漢維也表示，截至第2季底，新壽CSM達到323億元，較去年同期成長110%，主要來源於保障型商品，占比91%，全年預期可以完成600億元以上的目標。

針對外界關注的北士科T17、T18地上權開發案，林維俊表示，輝達已表達有意在該地設立總部，並獲得台北市政府的支持，現在輝達與市府均已提出各自的構想與方案，若未來能形成對三方皆有利的方案，公司將「樂觀其成，會儘量配合」。

台新銀行總經理林淑真也對淨利差分析，第2季有3個基本點成長，估下半年聯準會應會在9月、12月各降息一碼，台幣將維持不動，因此降息對外幣放款動能有利，也會改善外幣存款的成本，提高票券效應，全年NIM估成長6至8個基本點。