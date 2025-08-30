企業生日快樂／渣打銀協助弱勢、女性 點亮築夢之路

渣打銀行推動公益是為讓社會上最需要幫助的群體有機會改變命運、擁抱希望。渣打銀行董事長陳銘僑表示，渣打集團自2019年啟動「Futuremakers」全球公益計畫，致力於協助16至35歲弱勢青年及女性，在公平、無偏見的環境中，無後顧之憂地追求夢想，邁向自立的未來。

在台灣，渣打攜手台北市視障者家長協會及勵馨基金會，透過技職諮詢、訓練課程與實習機會，協助視障青年與弱勢女性考取專業證照、提升職能，成功投入職場。

這項公益計畫已在台灣幫助近7,900名視障青年、弱勢女性及微型創業者勇敢逐夢，並建立自我價值與經濟能力。另外，渣打自2013年起透過渣打基金會、大眾募款及台北公益馬拉松等活動，總計已投入逾1億2,900萬元於各項公益事業，展現企業長期耕耘社會責任的承諾。

在強化女性經濟能力方面，渣打2023年起與勵馨基金會合辦「渣打女力創業獎」，三年內培育近90組女性創業團隊，舉辦超過60場工作坊、累積超過200小時的導師陪伴，並投入超過500萬元，協助女性打造自信與專業兼備的創業藍圖。

渣打並鼓勵內部員工參與志工導師計畫，發揮金融專業轉化為社會行動，並透過領導力共學圈與創業交流會，構築具行動力的女性創業生態圈。

在企業表現方面，渣打2024年表現斐然，榮獲多項國內外獎項肯定，包括富比士「全球最佳銀行（台灣）第三名」、國際零售銀行家頒發的「最佳多元共榮倡議獎」與「最佳貸放流程獎」、數位銀行家「台灣年度最佳數位體驗獎」及「數位傑出創新資產獎」，顯示其在數位轉型、社會責任與金融服務創新上的卓越表現。