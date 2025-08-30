企業生日快樂／渣打銀 注入創新轉型 DNA

渣打國際商業銀行2025年歡慶在台成立40年，從1985年設立首家分行以來，歷經數次關鍵轉型與策略擴張，已成為與香港、新加坡並列的三大財富管理市場之一。隨著國際局勢變動與台灣金融監理政策推進，渣打銀行不僅成功克服早期經營挑戰，也逐步建立其跨境金融、數位創新與永續金融的多元競爭優勢，成為外商銀行在台深耕經營的典範。

當時台灣金融市場仍由本土銀行主導，對外商銀行的接受度有限，加上法規對外資銀行營業範圍設有諸多限制，渣打在初期的業務拓展上面臨諸多挑戰。為能穩固市場，選擇從貿易融資與企業金融切入，提供優質的跨境資金調度與國際結算服務，取得客戶信任，也建立起與多家出口導向企業的合作關係。

後來渣打據點拓展至高雄與台中，強化南北區域網絡，並積極培養在地金融人才，推動在地化經營，以更貼近台灣客戶的需求。這些策略為日後擴展零售與財富管理業務奠定基礎。

併購商銀 寫下外商銀行首例

2006年，渣打首度在台灣市場以公開市場收購方式，成功併購新竹國際商業銀行，成為外商銀行併購本地銀行首例。這項併購不僅大幅提升渣打的本地網絡與客戶基礎，更為其日後發展個人金融、信用卡與財富管理業務打開通路。

緊接著在2008年持續擴大在台資源整合，納入美國運通銀行在台營運部門與亞洲信託，透過產品線與服務面的補強，全面升級其在地金融生態系。藉此渣打在台由原先專注企業金融的機構銀行，成功轉型為涵蓋法人、個人與財富管理的全方位銀行。

2016年，看準數位化趨勢，針對高淨值與新富客群推出「渣打iWealth數位旗艦」服務，結合行動科技與線上理財顧問平台，開創台灣財富管理數位體驗的新風貌。此舉不僅呼應政府推動的財富管理2.0政策，也為渣打在競爭激烈的財管市場中搶占先機。

渣打在疫情期間迅速調整策略，將服務重心轉向遠距金融與線上諮詢，並參與集團於2020年啟動的5,000萬美元防疫公益計畫，對內提升營運韌性、對外強化社會參與，展現企業責任。

2024年再推出「CIO精選基金」系列，將集團首席投資辦公室的市場觀點轉化為在地化產品，協助客戶掌握全球投資機會，強化高資產族群的資產配置能力。

響應政策 打造私人理財中心

渣打在台灣的發展歷程，見證其穩健的策略執行力與長期深耕的承諾。併購新竹商銀時，從系統整合，到人才團隊及企業文化的融合，以及客戶溝通及服務，渣打成功將國際經驗與在地需求接軌，打造出具備全球視野的在地銀行營運模式。

這樣的創新DNA，也體現在渣打集團的全球創新與創投平台SC Ventures。SC Ventures聚焦新金融科技發展，致力培育創新企業文化，同時與全球新創企業合作，推動渣打在數位轉型的腳步，並開始在主要市場朝純網路銀行的領域試點，成為唯一在台對純網銀進行投資的外商銀行。

著眼於台灣財富管理市場的發展趨勢，並響應政府推動設立亞洲資產管理中心的政策，近年來渣打進一步強化高資產客群的財富管理服務。

結合集團跨境能力優勢與領先的財富管理專業，為客戶量身打造涵蓋資產配置、家族傳承的整合解決方案，致力成為高資產客戶的國際財富夥伴。從整併、創新到深耕高資產客群，渣打在台灣的每一個階段，都是對市場趨勢與客戶需求的回應。

2025年渣打再度展現前瞻眼光，宣布針對高資產客群推出「國際私人理財中心」服務，整合稅務、信託與全球投資等跨境資產規劃需求。不僅回應政府設立亞洲資產管理中心的政策方向，也再度強化其在台的財富管理策略地位。