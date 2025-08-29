金檢報告：銀行不動產放款有缺失 開戶審查待加強

金管會2025年上半年金融檢查報告出爐，針對國銀提出防制洗錢、法令遵循、消費者保護、數位金融、公司治理、授信業務與資安7類業務、共13項缺失，其中，授信業務有銀行未確實辦理銀行法第72條之2住宅建築及企業建築放款的限額控管，另外在開戶審查作業也有待加強。

金管會2025年上半年金融檢查報告出爐，提到國銀相關業務缺失。第1，在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上，銀行辦理開戶審查作業有待加強，包括未確認客戶是否確實為第三方支付業者，就受理開戶並評估為低風險，以及新成立且資本額未達驗資門檻的獨資企業辦理開戶審查作業，銀行未查證是否有實際營業行為，或營業登記地址有多家企業登記設立未查證是否異常，導致帳戶不久就有詐騙款項匯入而遭到警示。

再來，也有銀行對客戶申請企業網路銀行轉帳額度核發作業有欠妥適，導致發生對資本額較低的企業核予高額或無限的轉帳額度，後來也被通報為警示戶狀況。其他缺失也包含對高風險外籍人士帳戶控管情形欠妥。沒有對高風險外籍人士交易特徵建立異常檢核態樣，或者沒透過聯徵中心介接取得內政部移民署所提供高風險外籍人士在台狀態、或遣返名單的相關帳戶納入系統控管。

第2，法令遵循單位的權責分工未明確。第3，消保部分，對理財客戶投資風險屬性評估作業欠妥適，以及未確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業。

第4，數位金融，銀行辦理數位金融業務，對客戶使用者代號與留存的電子郵件信箱帳號或手機號碼相同，及客戶線上申辦信用卡，以簽帳金融卡進行身分核驗情形，未建立控管機制；第5，公司治理面向，薪資報酬委員會議事運作不夠嚴謹。

第6，授信業務部分，未確實辦理銀行法第72條之2住宅建築及企業建築放款的限額控管，對放款資金用途不符合法規所定免計入項目者，仍列入免計項目。

例如，一是實際資金非用在依「長期照顧服務法」申請立案的長期照顧服務機構放款，二是借戶在建築完工後將部分建物出租給非醫療機構的放款，三是資金用途為購置區段徵收計畫土地，不符合 「都市更新條例」的放款，四是購置廠房貸款已取得工廠登記，但現況是出租以賺取租金收入為主要目的者。另外，也有未覈實辦理餘屋貸款的徵信審查作業。

第7，資訊安全部分，包括辦理電腦系統資訊安全評估作業以及防火牆規則設定或管理作業有欠妥適等。