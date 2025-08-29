張傳章：台幣後續應不會再大幅升值 央行此次降息機會不大

兆豐金控總經理張傳章今（29）日在法說會上指出，台幣今年升值已近10%，主要反映美元弱勢及台美關稅談判引發的升值預期，後續應不會再大幅升值；兆豐內部則評估，台幣每升值1元，對單月獲利影響數約台幣2500萬元，全年影響數為3億元，因此財務衝擊不大。

張傳章指出，隨著台灣主要競爭國家關稅談判明朗化，加上央行努力穩匯，台幣近期已轉為貶值，回貶30元大關，預期美國9月降息機率升高、美元指數仍疲弱，雖然台幣升值壓力仍存在，但巨幅升值的機率並不是很高。

至於美元指數，張傳章分析，自從美國總統川普1月20日上任之後，到8月29日已經貶值了近10％，在聯準會降息預期升高之下，美元中長期走勢仍屬震盪偏空。

兆豐銀行副總陳昭蓉指出，內部估計台幣若升值10%，對全年獲利影響約為3%，仍可控；第一、二季兌換利益分別為7.4億元及7.3億元，顯示匯率波動對短期獲利穩定並無明顯影響；評估新台幣升值1元，對單月獲利影響數約台幣2500萬元，全年影響數為3億元，因此財務衝擊不大。

張傳章也回應法說會上提問指出，預估我國中央銀行在年底降息機率並不高；至於在物價上面，張傳章分析，央行預估全年通膨率為1.81％，低於2％通膨警戒線，但須留意國際地緣政治風險、美國關稅政策、國內電價及公用事業費率調整等帶來的通膨上行壓力。

張傳章也表示，台灣2025年經濟成長呈現上熱下冷型態，上半年主要受惠人工智慧（AI）科技需求、對等關稅提前拉貨效應，主計總處預估下半年經濟成長率降為1%，但全年經濟成長率仍可保3。

張傳章認為，在經濟成長率仍保3、通膨溫和的情況之下，除非下半年經濟轉為衰退，否則我國央行年底降息的機率並不高。美國部分，儘管聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會暗示9月可能降息，但張傳章指出，因勞動市場和通膨兩股相反力量的拉扯，多數經濟學家仍認為，9月及下半年其他月份大幅降息的機率並不是很高。