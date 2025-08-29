三商壽上半年 RBC 154.27%仍未達標 已提交新版資本強化計畫

三商美邦人壽（2867）2025年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，亦造成美元資產評價減損，致使該公司原有的2024年底外匯價格變動準備金不足支應，而在配合主管機關發布的責任準備金計提基礎調整的暫行措施下，除了釋出準備金的挹注外，並額外提存176億元外匯價格變動準備金，以抵抗未來匯率的波動，再加上近期發行14.4億元次順位債券，使得2025年上半年RBC為154.27%，而淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。

三商美邦人壽表示，自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃(如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等)，以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案。此外，三商美邦人壽已提交主管機關新版的資本強化計畫，將於主管機關核准後依計畫積極執行，期望RBC及淨值比能儘早達到法定標準，且2026年能順利接軌IFRS17及新一代清償能力制度(TW-ICS）。

展望未來，三商美邦人壽指出，將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較主要同業，公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於TW-ICS 接軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳。該公司未來將繼續深耕有穩定費差益收入(可挹注到自有資本)的投資型商品，以及推廣具有高合約服務邊際(CSM)性質的健康險商品，以持續提升新契約CSM貢獻，進而強化公司財務體質，並提供穩健的保險獲利能力。