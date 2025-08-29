快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

上半年RBC仍未達標 三商壽：已提交新版資本強化計畫

中央社／ 台北29日電

三商壽今天表示，今年上半年因美元匯率急速貶值，導致原有外匯價格變動準備金不足以支應，雖有申請暫行措施，但上半年資本適足率（RBC）為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準，目前已提交新版資本強化計畫，盼RBC跟淨值比儘早達標。

金管會以每半年度作為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商美邦人壽今天發布新聞稿，今年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，也造成美元資產評價減損，導致公司原有去年底外匯價格變動準備金不足支應。

配合主管機關發布的責任準備金計提基礎調整的暫行措施下，三商壽指出，除了釋出準備金挹注外，並額外提存外匯價格變動準備金176億元，以抵抗匯率波動，近期也發行次順位債劵14.4億元，今年上半年RBC為154.27%，而淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。

三商壽自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃（如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等），以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案。

三商壽指出，已提交金管會新版資本強化計畫，將在主管機關核准後依計畫積極執行，期望RBC及淨值比能儘早達到法定標準，且2026年能順利接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）。

展望未來，三商壽將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較主要同業，公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於TW-ICS接軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳。該公司未來將繼續深耕有穩定費差益收入的投資型商品，以及推廣具有高合約服務邊際（CSM）性質的健康險商品，以持續提升新契約CSM貢獻。

三商壽2024年底資本適足率（RBC）僅136.3%，連續6期（1期為半年）未達200%標準。金管會7月底開罰三商壽，限期三商壽1個月內提出具體可行的改善計畫。如果加上今年上半年未達標，意味三商壽RBC連續7期未達200%標準。

淨值比 三商壽

延伸閱讀

台新新光法說會／林維俊：銀行系統合併難度高恐遞延 兩年後綜效顯現

壽險7月獲利 九年同期低點 三大利空抵銷股市大漲利多

首購、換屋貸款受阻 賴瑞隆要求金管會防堵變相拒貸

金管會納管融資租賃業 首波13家、9月15日啟動

相關新聞

熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

美國關鍵通膨數據公布前夕，金融市場觀望氣氛轉濃，新台幣匯率延續貶勢，今天收30.605元，貶值1.7分。8月以來，因熱錢...

換匯交易增加 7月銀行衍生性金融商品交易量月增15.44%

中央銀行統計，114年7月銀行承作衍生性金融商品交易量合計23兆2,411億元，較上月增加15.44%，主要係換匯交易增...

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美...

不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管...

新台幣午盤升3分 暫收30.558元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.558元，升3分，成交金額3.46億美元

PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。