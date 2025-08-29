上半年RBC仍未達標 三商壽：已提交新版資本強化計畫

三商壽今天表示，今年上半年因美元匯率急速貶值，導致原有外匯價格變動準備金不足以支應，雖有申請暫行措施，但上半年資本適足率（RBC）為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準，目前已提交新版資本強化計畫，盼RBC跟淨值比儘早達標。

金管會以每半年度作為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商美邦人壽今天發布新聞稿，今年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，也造成美元資產評價減損，導致公司原有去年底外匯價格變動準備金不足支應。

配合主管機關發布的責任準備金計提基礎調整的暫行措施下，三商壽指出，除了釋出準備金挹注外，並額外提存外匯價格變動準備金176億元，以抵抗匯率波動，近期也發行次順位債劵14.4億元，今年上半年RBC為154.27%，而淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。

三商壽自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃（如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等），以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案。

三商壽指出，已提交金管會新版資本強化計畫，將在主管機關核准後依計畫積極執行，期望RBC及淨值比能儘早達到法定標準，且2026年能順利接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）。

展望未來，三商壽將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較主要同業，公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於TW-ICS接軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳。該公司未來將繼續深耕有穩定費差益收入的投資型商品，以及推廣具有高合約服務邊際（CSM）性質的健康險商品，以持續提升新契約CSM貢獻。

三商壽2024年底資本適足率（RBC）僅136.3%，連續6期（1期為半年）未達200%標準。金管會7月底開罰三商壽，限期三商壽1個月內提出具體可行的改善計畫。如果加上今年上半年未達標，意味三商壽RBC連續7期未達200%標準。