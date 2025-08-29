關稅衝擊來襲 合庫力挺客戶提供套裝及客製化匯率商品

因應全球經濟環境變化，合庫銀行響應經濟部及中小企業信保基金推出匯率避險套裝商品，即日起，針對中小企業客戶辦理新台幣外銷貸款後，欲承作預售遠期外匯以鎖定出口利潤案件，對於該項遠期外匯額度，採取快速審核、提供承作美元遠匯匯率優惠3分、不收取任何手續費及保證金三項措施，力求及時滿足客戶避險需求，減緩因匯率波動侵蝕營業利潤之情形。

為協助進出口產業因應新臺幣匯率波動，合庫銀行外匯專業團隊於5月份在中部地區為本行客戶舉辦專場「匯率避險說明會」，並持續「走透透」偕同各分行主動關懷客戶營運情況，解析國際匯率趨勢，根據客戶個別需求提供匯率避險客製化商品建議。此外，更率先參與經濟部中小及新創企業署8月於台中、高雄及屏東舉辦之講座，解析「匯率波動金融避險策略」，加強中小企業對關稅政策及避險商品的瞭解。近期在9月17日配合該署聯合機械公會舉辦之「掌握匯率波動與關稅衝擊─中小企業財務風險控管與避險對策」座談會，提供外幣走勢、避險策略等諮詢服務，協助企業主動掌握適合自身營運需求的解決方案。

鑑於關稅談判及貿易前景仍未明朗，全球金融市場及匯率走勢恐持續震盪，合庫銀行表示，除了持續提供資訊分享與避險工具，更將積極配合政府支持企業的政策，以協助企業逆轉難關、穩健經營開拓國際市場。相關資訊詳情可至合庫官網「中小企業匯率避險服務專區」查詢或洽各分行辦理。