快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

關稅衝擊來襲 合庫力挺客戶提供套裝及客製化匯率商品

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應全球經濟環境變化，合庫銀行響應經濟部及中小企業信保基金推出匯率避險套裝商品，即日起，針對中小企業客戶辦理新台幣外銷貸款後，欲承作預售遠期外匯以鎖定出口利潤案件，對於該項遠期外匯額度，採取快速審核、提供承作美元遠匯匯率優惠3分、不收取任何手續費及保證金三項措施，力求及時滿足客戶避險需求，減緩因匯率波動侵蝕營業利潤之情形。

為協助進出口產業因應新臺幣匯率波動，合庫銀行外匯專業團隊於5月份在中部地區為本行客戶舉辦專場「匯率避險說明會」，並持續「走透透」偕同各分行主動關懷客戶營運情況，解析國際匯率趨勢，根據客戶個別需求提供匯率避險客製化商品建議。此外，更率先參與經濟部中小及新創企業署8月於台中、高雄及屏東舉辦之講座，解析「匯率波動金融避險策略」，加強中小企業對關稅政策及避險商品的瞭解。近期在9月17日配合該署聯合機械公會舉辦之「掌握匯率波動與關稅衝擊─中小企業財務風險控管與避險對策」座談會，提供外幣走勢、避險策略等諮詢服務，協助企業主動掌握適合自身營運需求的解決方案。

鑑於關稅談判及貿易前景仍未明朗，全球金融市場及匯率走勢恐持續震盪，合庫銀行表示，除了持續提供資訊分享與避險工具，更將積極配合政府支持企業的政策，以協助企業逆轉難關、穩健經營開拓國際市場。相關資訊詳情可至合庫官網「中小企業匯率避險服務專區」查詢或洽各分行辦理。

匯率 合庫 中小企業

延伸閱讀

熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

美國小額包裹關稅豁免29日起永久取消 台灣寄美國恐需多付近5千元

景氣燈號連三綠 下半年穩定 國發會：出口動能有撐

相關新聞

熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

美國關鍵通膨數據公布前夕，金融市場觀望氣氛轉濃，新台幣匯率延續貶勢，今天收30.605元，貶值1.7分。8月以來，因熱錢...

換匯交易增加 7月銀行衍生性金融商品交易量月增15.44%

中央銀行統計，114年7月銀行承作衍生性金融商品交易量合計23兆2,411億元，較上月增加15.44%，主要係換匯交易增...

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美...

不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管...

新台幣午盤升3分 暫收30.558元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.558元，升3分，成交金額3.46億美元

PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。