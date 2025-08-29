熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

美國關鍵通膨數據公布前夕，金融市場觀望氣氛轉濃，新台幣匯率延續貶勢，今天收30.605元，貶值1.7分。8月以來，因熱錢持續流出，新台幣狂貶6.89角或2.25%，月線連二黑，且創近3年最大單月貶幅。

美國今晚將公布個人消費支出物價指數（PCE），是聯準會重視的通膨數據，攸關後續降息步調，市場屏息以待，美元指數回落，亞幣則是升貶互見。

央行統計，在關鍵通膨數據出爐前夕，美元指數今天下跌0.24%，人民幣、日圓均小幅升值0.12%，新台幣微貶0.06%，韓元下跌0.23%。

新台幣匯率連4跌，今天收盤續寫近4個月新低，不過市場觀望氛圍濃厚，成交量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.485億美元。

新台幣兌美元今天同步收週線、月線，週線連3貶，8月累計重摔6.89角或2.25%，為近3年最大貶幅。

8月以來，關稅利空籠罩，加上熱錢持續撤退，匯價跌跌不休，月初還在30元整數大關盤旋，月底已貶至30.6元。外匯交易員分析，雖然外資股利匯出已經告一段落，但仍有3大利空促新台幣貶值，一是台灣關稅不確定性仍在，二是台股改寫歷史新高，上方賣壓頗重，外資傾向獲利了結而非繼續匯入，三是市場聚焦聯準會降息動向以及經濟數據表現，操作保守。

另外，8月金融市場表現正面，不少投信將資金匯出海外布局，也推動新台幣走弱。

外匯交易員指出，今晚美國將公布聯準會關注的PCE數據，結果牽動聯準會降息策略，並影響美元指數表現，下週金融市場局勢應會更明朗。

展望後續新台幣匯率，外匯交易員認為，除了外在因素，國內方面，台美談判持續，關稅不確定性仍將壓抑新台幣走勢，此外，為了避免廠商被關稅與匯率夾殺，新台幣趨貶也是各界較樂見的結果。