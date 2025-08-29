台新新光金估關稅影響經濟有限 看好普發現金助成長

美國對等關稅8月上路，台灣暫行稅率20%，各界關注是否影響下半年經濟表現。台新新光金今天表示，這對特定產業影響大，但對整體景氣影響有限，加上普發現金，看好經濟成長率有上修空間；彰銀則預期今年經濟表現呈現「先高後低」。

台新新光金控、兆豐金控、彰化商業銀行均於今天舉行2025年第2季線上法人說明會。

台新新光金控總經理林維俊答覆提問時談到，美國20%對等關稅對台灣特定產業影響很大，但是對台灣整體景氣影響有限，因為台灣出口到美國產品中，約76%都是半導體、電子零組件、伺服器等電子產品，應該沒有受到關稅的影響。

林維俊提醒，包括鋼鐵、金屬製品、運輸工具等產業都會受到關稅影響，但被加徵的關稅只有影響到輸美產品，其中，對美銷售佔比比較高的，大概是鋼鐵、扣件、汽車、自行車、工具機等對美依賴度較高者，會受到關稅影響。

林維俊表示，對下半年景氣「審慎樂觀」，尤其主計總處預估全年經濟成長率可達4.45%，如果下半年加入普發現金因素，經濟成長率應還有上修空間。

對於匯率議題，林維俊說明，台新新光金的看法與市場一致，評估聯準會今年9月、12月均有各降息1碼（0.25個百分點）的空間，未來美國景氣「軟著陸」機會高。

兆豐金總經理張傳章表示，今年下半年需要留意國際地緣政治風險、關稅政策、國內電價、公用事業費率調整等可能帶來通膨上行壓力；利率政策方面，在經濟成長率保3及通膨溫和情況下，除非下半年經濟轉為衰退，預期我國央行年底降息機率變高。

張傳章提及，今年新台幣匯率走勢主要是反應美元弱勢、台美關稅談判引發的升值預期，隨著主要競爭國家關稅談判明朗化，加上央行努力穩匯，預期在聯準會9月降息、美元指數持續疲弱下，儘管升值壓力仍存在，不過巨幅升值的機率並不高。

彰銀副總經理暨發言人鄧秀娟則提醒，今年下半年台灣企業營運壓力增加，原因包括美國對等關稅緩徵期結束、美國總統川普傾向壓抑美元等，預期全年經濟成長會呈現「先高後低」。接下來的重點是美國232半導體關稅調查結果，除了傳統製造業、部分電子材料業，轉單到美國製造的台商也可能受影響，另若台灣被迫全面降低關稅，農漁業、保健食品等內需產業也會面臨壓力。