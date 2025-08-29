兆豐銀上半年AUM逾2千億 彰銀第4季開辦財管2.0

金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，銀行看好高資產管理商機紛紛申請開辦。兆豐金今天表示，兆豐銀上半年高資產客戶管理資產規模（AUM）已達新台幣2112億元，獲利動能持續提升；彰銀也宣布今年第4季正式開辦相關業務。

兆豐金控與彰化商業銀行今日分別舉行2025年第二季線上法人說明會。兆豐金上半年稅後淨利達新台幣181.91億元，截至7月底累計稅後淨利224.4億元，業界排名第4，其中銀行子公司上半年稅後淨利153.69億元；彰銀上半年稅後盈餘達91.29億元，每股盈餘（EPS）0.78元。

兆豐金表示，兆豐銀配合政府亞洲資產管理中心政策，財管2.0AUM上半年已達新台幣2112億元，財富管理業務淨手續費收入年增3%，獲利動能持續提升。另放款業務年增5%、存款業務年增3%，尤其聯貸業務表現尤其突出，成功主辦多家國際知名電子業及半導體龍頭企業的大型聯貸案，在「管理銀行（Bookrunner）」及「主辦行（MLA）」排名雙雙榮獲業界第一。

其他子公司方面，兆豐金說明，證券子公司上半年稅後淨利新台幣6.91億元，受惠於投資人對美股交易強勁的需求，複委託業務表現突出，淨收益年增27%；票券子公司同期稅後淨利12.33億元、年增10%；產險子公司同期稅後淨利3.96億元，較去年同期增加3.1億元，已達內部預算9成；投信子公司上半年稅後淨利4646萬元，與去年同期持平。

彰銀說明，已獲金管會核准啟動高資產客戶專屬財管2.0業務，成立專責單位並擴編專業團隊，結合會計師、律師等顧問，提供資產保全、稅務規劃、家族傳承等一站式服務，並規劃專屬金融商品與境外投資平台，預計今年第4季正式開辦，另將進駐高雄亞洲資產管理中心專區，鎖定國際高資產客群。

同時，彰銀海外業務繳出驚人佳績，上半年獲利已超越去年全年紀錄，美國、香港與英國市場更是表現搶眼。彰銀指出，海外布局持續推進，澳洲雪梨、加拿大多倫多分行申請進展順利，馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處已獲當地主管機關原則性核准。