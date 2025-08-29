換匯交易增加 7月銀行衍生性金融商品交易量月增15.44%

中央銀行統計，114年7月銀行承作衍生性金融商品交易量合計23兆2,411億元，較上月增加15.44%，主要係換匯交易增加所致。

7月銀行承作衍生性金融商品，其中匯率契約折合新臺幣20兆4,951億元、利率契約2兆6,385億元、權益證券契約926億元及商品契約149億元，交易內容分析如下：

一、商品種類：匯率契約占88.18%、利率契約占11.35%、權益證券契約占0.40%及商品契約占0.07%。

二、交易幣別：涉及新臺幣交易占31.60%，交易量較上月增加12.60%；純外幣交易占68.40%，交易量較上月增加16.80%。

三、銀行類別：本國銀行交易量占71.87%；外國及大陸地區銀行在台分行交易量占28.13%。交易量前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、永豐、渣打及法商法國巴黎銀行，合計占總交易量之42.63%。

四、交易變動：各類交易量與上月比較，其中匯率契約增加2兆8,536億元或16.18%，利率契約增加2,369億元或9.86%，權益證券契約增加185億元或24.93%，商品契約減少6億元。