快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

IT系統複雜度超預期 台新銀、新光銀合併時程恐延後

中央社／ 台北29日電

台新新光金控合併後總資產規模逾新台幣8兆元，躋身台灣第4大金控。台新新光金控總經理林維俊今天表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，將以不影響客戶為第一優先。

台新新光金控今天舉行完成合併後首次法人說明會，說明合併前原台新金控2025年第2季營運成果，今年上半年稅後淨利新台幣102億元，每股稅後盈餘（EPS）0.71元。

林維俊表示，7月24日台新金、新光金完成合併後，下階段將處理架構相對單純的投信，預計今年11月進行合併；兩家人壽預計明年1月1日合併；兩家證券預計明年4月6日合併。銀行方面，原本預計明年6月22日合併，但因雙方IT系統複雜度比原先預期複雜很多，合併時程應該會往後延，延多久還在盤點中，將以不影響客戶為第一優先，「如果沒有100%把握，我們合併的時程會往後推遲」。

對於合併綜效何時顯現，林維俊說明，現階段的重點是穩定、順利地把各個子公司合併好，也歡迎所有員工都留下來一起打拚，同時也得盤點各據點是否有IT系統重複、須整併的狀況。他認為，合併初期並不會很快就看到綜效，預期2年之後會慢慢顯現。

林維俊舉例，在合併初期，新光銀的IT系統要移到台新銀，一開始得先擴大台新銀IT系統的容量，另若是兩家分行就在隔壁，也得先進行擴充、裝潢、搬遷，另一個分行才能關掉，兩種狀況均得在先期先投入成本，因此，一開始的重心還是會放在合併的穩定、順利為主。

至於未來股利政策，林維俊說明，其股利政策一直很清楚，首先要給股東有競爭力的回報，其次跟同業比起來要有競爭力，但現在談還有點太早，會秉持相同原則，在適當時機向董事會提出建議案。

子公司營運表現方面，台新銀上半年稅後淨利達新台幣99億元、年成長14.3%，在各項主要收入方面，淨利息收入達158億元、年增10.7%，淨手續費收入83億元、年增16.2%，主因為財富管理與信用卡業務動能強勁；台新人壽上半年稅後淨利13億元；台新證券則因受市場波動影響，稅後淨利5億元。

台新新光金控表示，規劃2年內將陸續完成投信、人壽、證券、銀行等主要子公司的整併，此外，台新銀於今年8月初獲准進駐「高雄金融專區」後，8月28日在苓雅分行舉行盛大的升格典禮，正式宣布「苓雅分行」升格為台新銀行亞洲資產管理專區營運據點，展現搶攻高資產客群的戰略決心。

新台幣 台新新光金控

延伸閱讀

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

台新銀行進駐亞資中心高雄專區 私人銀行服務版圖再擴張

高齡健康產業博覽會／台新新光金拚創新

亞洲最佳企業雇主獎／台新新光金雙獎到手

相關新聞

換匯交易增加 7月銀行衍生性金融商品交易量月增15.44%

中央銀行統計，114年7月銀行承作衍生性金融商品交易量合計23兆2,411億元，較上月增加15.44%，主要係換匯交易增...

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美...

不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管...

新台幣午盤升3分 暫收30.558元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.558元，升3分，成交金額3.46億美元

PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。201...

元大銀行信用卡 全面開通「全支付」綁定

元大銀行宣布，自2025年9月1日起，正式開通「全支付」綁定信用卡服務。即日起，卡友可將元大信用卡綁定至全支付APP，輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。