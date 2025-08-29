IT系統複雜度超預期 台新銀、新光銀合併時程恐延後

台新新光金控合併後總資產規模逾新台幣8兆元，躋身台灣第4大金控。台新新光金控總經理林維俊今天表示，由於台新銀、新光銀雙方IT系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，將以不影響客戶為第一優先。

台新新光金控今天舉行完成合併後首次法人說明會，說明合併前原台新金控2025年第2季營運成果，今年上半年稅後淨利新台幣102億元，每股稅後盈餘（EPS）0.71元。

林維俊表示，7月24日台新金、新光金完成合併後，下階段將處理架構相對單純的投信，預計今年11月進行合併；兩家人壽預計明年1月1日合併；兩家證券預計明年4月6日合併。銀行方面，原本預計明年6月22日合併，但因雙方IT系統複雜度比原先預期複雜很多，合併時程應該會往後延，延多久還在盤點中，將以不影響客戶為第一優先，「如果沒有100%把握，我們合併的時程會往後推遲」。

對於合併綜效何時顯現，林維俊說明，現階段的重點是穩定、順利地把各個子公司合併好，也歡迎所有員工都留下來一起打拚，同時也得盤點各據點是否有IT系統重複、須整併的狀況。他認為，合併初期並不會很快就看到綜效，預期2年之後會慢慢顯現。

林維俊舉例，在合併初期，新光銀的IT系統要移到台新銀，一開始得先擴大台新銀IT系統的容量，另若是兩家分行就在隔壁，也得先進行擴充、裝潢、搬遷，另一個分行才能關掉，兩種狀況均得在先期先投入成本，因此，一開始的重心還是會放在合併的穩定、順利為主。

至於未來股利政策，林維俊說明，其股利政策一直很清楚，首先要給股東有競爭力的回報，其次跟同業比起來要有競爭力，但現在談還有點太早，會秉持相同原則，在適當時機向董事會提出建議案。

子公司營運表現方面，台新銀上半年稅後淨利達新台幣99億元、年成長14.3%，在各項主要收入方面，淨利息收入達158億元、年增10.7%，淨手續費收入83億元、年增16.2%，主因為財富管理與信用卡業務動能強勁；台新人壽上半年稅後淨利13億元；台新證券則因受市場波動影響，稅後淨利5億元。

台新新光金控表示，規劃2年內將陸續完成投信、人壽、證券、銀行等主要子公司的整併，此外，台新銀於今年8月初獲准進駐「高雄金融專區」後，8月28日在苓雅分行舉行盛大的升格典禮，正式宣布「苓雅分行」升格為台新銀行亞洲資產管理專區營運據點，展現搶攻高資產客群的戰略決心。