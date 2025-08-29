中市青少棒小將勇奪雙料世界冠軍 運彩公會頒60萬獎金

台中市青少棒小將勇奪雙料世界冠軍，創下歷史紀錄。為了表彰這批優秀的球員，中華民國運彩公會理事長何昱奇29日特別頒發60萬元的獎金，鼓勵球員們持續精進技藝，追求更高的目標。

台中市中山國中棒球隊代表出征「2025世界少棒聯盟(LLB)世界次青少棒錦標賽」；而由中山、向上、西苑及豐陽國中組成的中市青少棒代表隊，接續代表參加「2025 PONY小馬級世界青少棒錦標賽」。

兩項賽事雙雙於美國賽場發揮頂尖實力，摘下世界冠軍金盃，創下台中市同年囊括LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽冠軍的歷史紀錄。

教育部次長張廖萬堅表示，台中市的棒球真的是槓上開花，連得LLB，PONY雙料冠軍，他真的要感謝何理事長的慷慨解囊，說到做到提供了60萬元的獎金來激勵球員奪冠，希望在運動部成立之後，可以藉此讓台灣的運動在國際發光。

為了表彰這批優秀的球員，何昱奇特別頒發60萬元獎金，鼓勵球員們持續精進技藝，追求更高的目標。他表示：「看到這些小選手在國際賽場上展現出這樣的實力，讓我們感到無比驕傲。希望他們能不忘初心，繼續努力訓練，未來能在更大的舞臺上發光發熱。」

何昱奇向球員喊話：「希望可以在未來的職棒看到各位球員的身影。最好也能在大聯盟，看到各位的身影，表示我的投資是值得的。」

何昱奇為鼓勵小球員，還特別選中一本王建民的著作「不可能中的可能：王建明的美麗與哀愁」，藉由王建民在美國大聯盟拚鬥的故事，從谷底翻身重回大聯盟投手丘的成功例子，鼓勵球員在逆境中不放棄相信自己的精神。

台中市運動局長游志祥表示，台中一直在打造一個可以讓家長放心、孩子好好運動的環境，這次也感謝張廖萬堅次長及各界的協助，讓孩子可以開心的來打球，這樣的棒球佳績真的很令人振奮。

游志祥說，這群球員在未來的前途，是無可限量的，他更期待這群孩子未來可以在台中巨蛋打球，這同時也是市長盧秀燕一直在努力的方向。