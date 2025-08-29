快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

新安東京海上產險 辦AI廣宣法令遵循講座研討

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為落實公平待客企業文化及深化法令遵循風險管理，新安東京海上產險日前舉辦「廣宣法令遵循教育訓練講座研討會」，特邀眾勤法律事務所陳全正律師專題演講，剖析生成式AI應用於廣宣行銷之法律風險。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示：「永續發展需建立在穩健的公司治理基礎上，公平待客則是我們對客戶權益保障的核心承諾，而實現這兩大目標的關鍵在於嚴謹的風險管控。」她強調，本次講座不僅是教育訓練，更是將永續發展、公平待客及風險控管深化至日常業務運作的重要實踐。同時，獨立董事的參與及指導，也充分體現董事會對提升風險治理文化及落實公平待客的決心。

為確實貫徹公平待客之「廣告招攬真實」原則，新安東京海上產險在日常業務中嚴格遵循金融消費者保護法相關規範，確保廣告招攬資訊的真實性與合規性，有鑑於生成式AI崛起並成為行銷上的熱門工具，卻也伴隨「不實廣告」風險，可能誤導消費者損及其權益。因此，本次講座特別安排陳全正律師主講「廣告法規與AI行銷應用風險控管」，透過實務案例分享，讓與會者更容易理解AI行銷的法律風險及控管方式，現場互動熱烈。

除專題演講外，講座中也重申「廣告招攬真實」及「告知與揭露」原則的重要性，確保廣宣資訊正確性與衡平性，避免消費者誤解或權益受損。未來，新安東京海上產險將持續秉持誠信經營理念，落實公平待客及客戶權益保障，鼓勵日常業務推展的同時也應考量公平待客精神，建構包容且韌性的金融友善服務環境。

廣告 產險 東京

延伸閱讀

上班穿這件就對了！Lisa包緊緊現身東京 私服辣洩褲頭「內在美超戳社畜心聲」網笑瘋：根本演我

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

英航空母艦二戰後首度泊靠東京港 深化準同盟劍指大陸

台灣保險卓越獎 新安東京海上產險拿下二金二銀

相關新聞

不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管...

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美...

新台幣午盤升3分 暫收30.558元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.558元，升3分，成交金額3.46億美元

PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。201...

元大銀行信用卡 全面開通「全支付」綁定

元大銀行宣布，自2025年9月1日起，正式開通「全支付」綁定信用卡服務。即日起，卡友可將元大信用卡綁定至全支付APP，輕...

新台幣由升轉貶 央行8月減量發行存單2,483億

央行統計，8月以來截至28日止，央行存單減量發行金額達共達2,483億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。