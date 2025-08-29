新安東京海上產險 辦AI廣宣法令遵循講座研討

為落實公平待客企業文化及深化法令遵循風險管理，新安東京海上產險日前舉辦「廣宣法令遵循教育訓練講座研討會」，特邀眾勤法律事務所陳全正律師專題演講，剖析生成式AI應用於廣宣行銷之法律風險。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示：「永續發展需建立在穩健的公司治理基礎上，公平待客則是我們對客戶權益保障的核心承諾，而實現這兩大目標的關鍵在於嚴謹的風險管控。」她強調，本次講座不僅是教育訓練，更是將永續發展、公平待客及風險控管深化至日常業務運作的重要實踐。同時，獨立董事的參與及指導，也充分體現董事會對提升風險治理文化及落實公平待客的決心。

為確實貫徹公平待客之「廣告招攬真實」原則，新安東京海上產險在日常業務中嚴格遵循金融消費者保護法相關規範，確保廣告招攬資訊的真實性與合規性，有鑑於生成式AI崛起並成為行銷上的熱門工具，卻也伴隨「不實廣告」風險，可能誤導消費者損及其權益。因此，本次講座特別安排陳全正律師主講「廣告法規與AI行銷應用風險控管」，透過實務案例分享，讓與會者更容易理解AI行銷的法律風險及控管方式，現場互動熱烈。

除專題演講外，講座中也重申「廣告招攬真實」及「告知與揭露」原則的重要性，確保廣宣資訊正確性與衡平性，避免消費者誤解或權益受損。未來，新安東京海上產險將持續秉持誠信經營理念，落實公平待客及客戶權益保障，鼓勵日常業務推展的同時也應考量公平待客精神，建構包容且韌性的金融友善服務環境。