臺灣金控建構誠信金融 科技阻詐全民安心

為了建構「公平待客」與「誠信金融」的兩大金融服務機制，身為公股集團的臺灣金控、臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券8月26日共同合作辦理「臺灣金控2025年金融論壇-落實公平待客，建構誠信金融」，邀集200多位臺灣金控旗下各公司董事、高階主管、經理人及客戶參與該活動。

臺灣金控董事長凌忠嫄致詞時表示臺灣金控及各子公司遵循金管會各項防制詐騙精進措施，並積極建置且強化落實誠信經營所需規範。在阻詐方面，與警方聯手力阻民眾受騙，以發揮阻斷不法金流的防護網功能，另為落實強化金流的透明度及誠信治理，導入ISO 37001反賄賂管理標準，成為國內首家通過驗證的金融機構，期待透過這次論壇，提升誠信經營的落實及守護民眾財產安全。

財政部政務次長阮清華出席論壇致詞勉勵臺灣金控各公司與會者，他說，正因為臺灣金控各公司具備政府「公」的色彩，民眾和客戶對我們的信任度往往更高，這份信任也代表著是一份沉甸甸的責任。因此，建立完善的公司治理，型塑誠信經營文化，是公股行庫事業回應客戶期待、履行使命的基本原則。阮清華也指出，財政部會持續引導公股事業在公司治理、金融科技創新與永續發展上不斷前進，以接軌國際金融趨勢，他相信透過科技的賦能，能讓金融服務更具效率、更公平，而推動永續金融，更是誠信經營最直接的體現。

法務部主任秘書余麗貞出席致詞也認為「誠信」對金融業而言扮演極為關鍵的角色，只有建構誠信經營文化，才能贏得客戶的信賴；有了健全的誠信治理架構與客戶信任為根基，金融業也才能穩健發展。為強化防護網，法務部多年來致力於推動揭弊者保護法制，臺灣首部揭弊保護專法「公益揭弊者保護法」於今(2025)年7月22日正式施行，以泛公部門為適用範圍，除提供揭弊者安心吹哨的環境外，也將協助泛公部門的事業機構可以運用完整的法制程序，以有效摒除風險及弊端。

「臺灣金控2025年金融論壇」規劃兩場專題演講，分別邀請到政治大學 AI 創新實驗室執行長謝明華及趨勢科技台灣區總經理洪偉淦分享數位科技驅動下的普惠金融新局、科技防詐等。其次，因應金管會去年推出「亞資中心」計畫，而金流為其發展資產管理中心的五大面向之一，在日益重視防制洗錢的國際趨勢下，論壇也邀請到金管會銀行局副局長王允中、臺灣士林地檢署主任檢察官羅韋淵、行政院洗防辦諮議劉芯羽、臺灣金控法遵長林宜保就「借鏡國際金融透明度，強化我國金融服務」為題進行座談，期能更強化我國金融服務透明度。