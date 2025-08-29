一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美食及消費優惠，完成指定條件最高可享Acer Fashion 200元專屬折價券。

第一銀行指出，首度與宏碁（2353）集團旗下子公司「宏碁風尚Acer Fashion」跨界合作，將數位金融服務延伸至時尚生活領域，年底前加入第一銀行LINE官方帳號並完成個人化服務綁定，即可領取Acer Fashion官網消費滿999元折抵200元的專屬折價券，以優惠價格輕鬆入手旅行箱、流行包款或配件。

一銀「數位生活圈」可一站式掌握來自各大熱門品牌的專屬優惠，享受美食同時輕鬆享有超值折扣，必勝客推出比薩買一送一、烤雞與點心多重優惠；肯德基提供炸雞、蛋撻與點心等套餐最低62折起的超值組合，此外，針對喜愛火鍋、滷味與麵食的族群，第一銀行也攜手老先覺、潮味決、麵匡匡等知名餐飲品牌，提供套餐折扣、免費加料等專屬好康。

一銀指出，透過與異業品牌深度合作，一銀將金融科技與日常消費場景緊密結合，跳脫金融服務傳統框架，成為民眾生活中貼心且實用的夥伴，也為合作品牌導入更精準的行銷觸點。未來一銀將持續拓展異業合作版圖，深化數位生活圈的服務內容，將金融服務融入民眾日常生活，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多元面向，持續整合創新數位金融服務，致力為民眾創造更有感、更便利、更智慧的生活體驗。