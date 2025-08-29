快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
第一銀行打造數位生活圈，推多項美食及消費優惠。第一銀行／提供
第一銀行打造數位生活圈，推多項美食及消費優惠。第一銀行／提供

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美食及消費優惠，完成指定條件最高可享Acer Fashion 200元專屬折價券。

第一銀行指出，首度與宏碁（2353）集團旗下子公司「宏碁風尚Acer Fashion」跨界合作，將數位金融服務延伸至時尚生活領域，年底前加入第一銀行LINE官方帳號並完成個人化服務綁定，即可領取Acer Fashion官網消費滿999元折抵200元的專屬折價券，以優惠價格輕鬆入手旅行箱、流行包款或配件。

一銀「數位生活圈」可一站式掌握來自各大熱門品牌的專屬優惠，享受美食同時輕鬆享有超值折扣，必勝客推出比薩買一送一、烤雞與點心多重優惠；肯德基提供炸雞、蛋撻與點心等套餐最低62折起的超值組合，此外，針對喜愛火鍋、滷味與麵食的族群，第一銀行也攜手老先覺、潮味決、麵匡匡等知名餐飲品牌，提供套餐折扣、免費加料等專屬好康。

一銀指出，透過與異業品牌深度合作，一銀將金融科技與日常消費場景緊密結合，跳脫金融服務傳統框架，成為民眾生活中貼心且實用的夥伴，也為合作品牌導入更精準的行銷觸點。未來一銀將持續拓展異業合作版圖，深化數位生活圈的服務內容，將金融服務融入民眾日常生活，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多元面向，持續整合創新數位金融服務，致力為民眾創造更有感、更便利、更智慧的生活體驗。

消費 第一銀行 數位金融

延伸閱讀

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

寶可夢快閃店七夕進駐「新光三越台南小北門店」！首次原創周邊1次收藏

米其林2025公布 新竹縣這21家餐廳上榜必比登與入選餐廳

台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

相關新聞

不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管...

一銀打造數位生活圈 推美食及消費優惠、首度與宏碁集團跨界合作

第一金控（2892）旗下第一銀行推出「數位生活圈」服務，以消費者生活需求為出發點，整合數位金融與多元生活場景，推出多項美...

新台幣午盤升3分 暫收30.558元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.558元，升3分，成交金額3.46億美元

PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。201...

元大銀行信用卡 全面開通「全支付」綁定

元大銀行宣布，自2025年9月1日起，正式開通「全支付」綁定信用卡服務。即日起，卡友可將元大信用卡綁定至全支付APP，輕...

新台幣由升轉貶 央行8月減量發行存單2,483億

央行統計，8月以來截至28日止，央行存單減量發行金額達共達2,483億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。