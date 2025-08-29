不畏泰山風波！街口宣布用戶數突破700萬 駁電支市場大洗牌預測

街口支付近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，穩坐產業龍頭地位。街口強調儘管母公司街口金科與泰山的訴訟風波曾一度引發關注，外界甚至預測電子支付市場將面臨大洗牌，但街口支付在風波後不僅快速穩定品牌恢復使用，更持續吸引用戶與店家重建信心，證明營運體質與市場信任。

此次為歡慶突破700萬用戶，街口支付祭出「感謝有你，陪伴街口」活動，於8月30日起，為期四周，在雙北、桃園、台中等7個夜市，推出「夜市美食一元閃購」，指定攤位使用街口APP付款一元，即可享蚵仔煎、香腸、地瓜球等夜市必買小吃。活動期間還有人氣名店雅香石頭火鍋、東引小吃店等加碼7%，疊加回饋無上限。除夜市美食一元閃購外，自9月1日至7日，所有用戶不限消費金額與指定通路「驚喜返幣」，隨機回饋，最高77%，更有十大品牌再搶5折券。

街口支付指出，面對市場環境的變化與競爭，近年仍穩健推進各項營運節奏，持續聚焦於產品體驗、用戶會員與通路場域經營。8 月用戶總數突破 700 萬符合公司預期成長目標，亦是市場對街口支付黏著與信任的最佳印證。針對外界關注的7月份交易情形變化，街口指出，雖受外部事件影響出現短暫波動，但隨後已見回穩趨勢，7月整體交易金額相較6月僅略低約一成，影響幅度遠低於市場普遍預期，顯示良好的營運韌性與使用穩定度。

綜觀今年上半年，街口支付交易金額年增達近四成，其中跨境服務的全面布局功不可沒。街口更透露，與日本 PayPay 合作的付款服務，在2025上半年交易金額幾近翻倍；而領先業界推出的 Apple 服務綁定自動扣款與淘寶電商付款功能，自去年底推出以來亦快速擴大使用基礎，交易表現屢創新高，展現街口近年積極佈局跨境市場的策略正持續開花結果。

街口支付強調，面對外界雜音，始終專注用戶與商家服務。電子支付是與用戶與店家日常生活緊密相連的基礎服務，因此更珍惜每一位用戶與店家的支持與信賴，致力提供安心、便捷的支付體驗，也感謝廣大用戶與合作夥伴在風波期間持續支持，共同見證街口支付再達一項新里程碑。