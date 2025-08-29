PREQIN 發布報告：私募股權二級市場升溫

根據PREQIN公布的《2025年亞太區家族辦公室》報告顯示：自2019年以來，亞太地區的家族辦公室數量增長六倍。2019年至2025年間，亞太地區家族辦公室在全球所占比例從17%上升至22%，預計到2030年將有高達5.8兆美元的跨代財富轉移。此外，從另類投資與青睞的資產類別可看出，亞太地區的家族辦公室對另類投資的興趣超過全球平均水準。自2019年以來，積極投資另類資產的家族辦公室數量增長378%，相比之下，全球增長率為255%。其中，私募股權和房地產仍然是亞太區家族辦公室最青睞的資產類別。私募股權當中：成長型（growth）和收購型（buyout）仍是首選策略，但近年來對二級市場（secondaries）策略的興趣大幅增加。

富蘭克林旗下Lexington Partners總裁 Wilson Warren（威爾．沃倫）受訪時表示，私募股權二級市場已從早期的「小眾產業」成長為市場規模每年約1,500億至1,600億美元的潛力市場。二級市場的成長主要有兩個驅動因素：首先，投入私募股權的資金總量在過去30年裡以每年約20%的速度增長。其次，出售私募股權資產的「周轉率（turn rate）」也顯著提高。早期，出售私募股權持股的投資者比例不到1%，但現在這個數字已接近12%。

目前，私募股權投資者LP面臨著流動性需求，尤其是在2022年利率大幅升高後，私募股權分紅率下降、投資組合的現金分配無法滿足投資者的承諾，推動了對流動性的需求。此外，二級市場也為普通合夥人GP提供了新的機會。過去，二級市場的交易往往是為了幫助管理公司渡過難關或維持團隊運作，交易價格通常會打折。

然而，現在的交易更傾向於處理基金中的「贏家資產（winner）」，普通合夥人GP可以利用「延續基金（continuation vehicle）」將最優質的資產從舊基金轉移到新基金，為原始投資者提供流動性，同時也能繼續管理這些有潛力的資產。這也反映了二級市場可以幫助普通合夥人將優質資產變現的工具。總體而言，二級市場的增長不僅是由於金融需求所驅動，更代表了私募股權行業的成熟與創新。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，以往私募股權僅開放給退休基金（Pension Funds）、大學與基金會等捐贈基金（Endowments）、保險公司（Insurance Companies）等資金龐大、高度專業且可以長期投資的超大型機構法人，但近年隨著家族辦公室（Family Offices）的興起，也成為家族財富傳承的工具。隨著二級私募股權市場的成熟、交易量上升，以及投資門檻降低後、更具流動性與透明度的基金架構，非常適合作為私募投資的入門。

家族辦公室數量的激增及其對私募資產的關注並非沒有挑戰 。PREQIN的2025年全球家族辦公室報告顯示，全球超過一半（53%）的家族辦公室承認其在私募市場分析能力上存在一些缺口（無論是內部或透過合作夥伴），其中23%強調專業知識方面存在嚴重不足 。這種情況在亞太區更為明顯，因為該地區的家族辦公室往往比其他地區的規模更小、資源更少，在投資組合構建方面遇到的困難最大。

富蘭克林證券投顧表示，富蘭克林坦伯頓基金集團自2019年以來已併購超過十家頂尖另類資產管理機構，2022年更進一步併購全球領先的二級私募股權管理人Lexington Partners，專業領域已涵蓋私募股權、不動產、對沖基金、基礎建設等資產類別，管理資金規模約2,500億美元，位居全球領先的另類管理資產公司。富蘭克林證券投顧並於7月取得核准試辦多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金業務，透過引進國外盛行的另類資產，提供高資產客戶完整的投資方案。