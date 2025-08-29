聽新聞
0:00 / 0:00
元大銀行信用卡 全面開通「全支付」綁定
元大銀行宣布，自2025年9月1日起，正式開通「全支付」綁定信用卡服務。即日起，卡友可將元大信用卡綁定至全支付APP，輕鬆享受行動支付的便利。同時，元大銀行為回饋廣大卡友，同步推出針對新戶、新卡多重辦卡好康，超值好康一次到位。
元大銀行表示，此次攜手全支付，不僅讓卡友付款更便利，也提供更多回饋機會，開辦期間推出限時好康，自2025年9月1日起至11月30日止，凡使用任一張元大銀行信用卡綁定全支付APP消費，單筆滿299元即可獲得100點全點回饋（每人上限100點，1點全點=1元，限量10,000名），活動對象不限新舊卡友，且免登錄即可參加。
此次活動的交易通路涵蓋全聯福利中心、大全聯量販店、以及多元連鎖餐飲、百貨購物、生活用品、夜市與傳統市場等，包括築間餐飲集團、屈臣氏 Watsons、麥味登、美麗華、環球購物中心等，全台眾多熱門商家皆可使用，超值好康為持卡人帶來輕鬆便利的消費體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言