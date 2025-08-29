快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台幣兌美元匯率示意圖。 路透
央行統計，8月以來截至28日止，央行存單減量發行金額達共達2,483億元；金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利率過高，確保隔拆利率接近政策利率目標。自8月11日以來，金融業隔拆利率均未超過0.825%。

銀行業者表示，新台幣8升值壓力減輕，並由升轉貶，央行干預規模縮小，存單也就減量發行，此外，避免過度回收流動性，讓資金保持在金融體系中，支撐市場運作也是因素之一。

今（29）日央存單到期金額為3,473億元，而央行一早公告發行7天期和28天期存單，利率分別為0.825%及1.215%。

銀行業者表示，8月金融業隔夜拆款利率最高0.827％（8月6日），單月最低0.817%，已經低於上個月的最低0.82%。全月平均隔拆利率連續17個月維持在0.8％以上。

央行 金融業 銀行業

