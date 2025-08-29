國泰世華新加坡分行第二屆「CU Smile」公益日 回饋在地社群

國泰世華銀行響應永續發展趨勢，積極實踐企業社會責任(Corporate Social Responsibility，CSR)，將「以人為本」的永續發展理念推廣至海外據點。國泰世華新加坡分行日前舉辦第二屆「CU Smile」 CSR公益日活動，號召近百位新加坡分行同仁及台資企業代表化身愛心志工，前往新加坡義順環路(Yishun Ring Road)的長者宅邸進行清潔與油漆粉刷等修繕作業，協助弱勢長者改善居住環境。

此次活動更首次與長期關注弱勢族群的新加坡非營利組織「TOUCH Elderly Group」合作，展現跨國企業串聯在地資源的公益模式。

身為台灣大型金融機構之一，國泰金控深耕台灣超過60年，亦積極布局亞洲市場，目標成為「亞太地區最佳金融機構」，持續擴大區域影響力。國泰世華新加坡分行行長黃偉坤表示：「很高興看到來自台灣的合作夥伴齊聚一堂，共同為新加坡社會貢獻心力；未來，我們除了發揮金融核心職能，也將透過實際行動回饋社會，期待發揮拋磚引玉的效益，吸引更多企業加入，推動跨越國界的公益影響力。」

為回饋在地社群，「CU Smile」公益日活動以「改善家園，提升生活品質」為主軸，國泰世華新加坡分行同仁、台商企業代表們，共同挽袖為長者重新粉刷牆面、清潔窗戶與地板，營造煥然一新的居住空間；同時，國泰世華也捐贈風扇等家居用品，盼為長者生活品質帶來實質改善。

本次參與的台灣機構代表包括新加坡台北工商協會、長榮海運(亞洲)有限公司、希爾曼礦產貿易私人有限公司、大聯大控股股份有限公司新加坡子公司等多家企業，彰顯企業攜手回饋社會、共創關懷的精神。

新加坡台北工商協會會長呂玉靜表示：「我們很榮幸受邀參與此次國泰世華銀行新加坡分行舉辦的公益活動，這不僅強化了新加坡台灣企業間的連結，更是盡一份社會責任。此次活動也實踐了我們共同秉持對社區關懷與社會責任的信念。」

國泰世華積極響應國泰金控永續發展主軸之一的「培力」，運用核心職能推動永續行動，期能打造包容與平等的社會。展望未來，國泰世華將持續推動台灣企業實踐跨國CSR，串聯在地員工與社區網絡，從教育推廣到社區參與，落實「Better Together 共創更好」的願景。