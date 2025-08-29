中信銀「中信全球付」超方便 提供跨境帳戶支付、貨到付款功能

中信銀引領跨境創新支付服務，致力打造安全、便利、覆蓋全球的支付體驗，宣布全新整合推出「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」兩大付款功能選擇，其中「跨境帳戶支付」功能只需綁定中國信託銀行臺幣存款帳戶，可於跨境電商購物結帳時直接付款；今年底即將登場的「貨到付款」功能，則是完成「貨到付款身分認證程序」後，可於跨境購物時使用貨到付款服務，享受跨境購物、臺灣超商取貨付款的便利支付體驗。

根據未來流通研究所發布之「臺灣跨境電商進出口統計」指出，2024年臺灣跨境電商進口趨勢：進口包裹總量年增13%，進口金額年增12%，創下新臺幣656億元的歷史新高。另一方面，《Digital 2024：TAIWAN》「臺灣消費者趨勢脈動報告」則顯示，高達34.2%的消費者將是否提供「貨到付款」視為網購的關鍵考慮因素。

中信銀行自2023年推出「跨境帳戶支付」服務，吸引許多喜愛跨境購物的消費者使用，為了提供消費者更好的跨境支付體驗，中信銀行將於今年底再推出「貨到付款」服務，只要於「中信全球付」官網完成身分認證服務，待「貨到付款」服務上線後，就可於超商門市享受安全、便利的跨境貨到付款支付體驗，無卡族也能輕鬆解鎖跨境購物新世界。

即日起中信銀行率先與跨境購物平臺「淘寶」合作，推出兼顧客戶身分及交易驗證服務安全措施並依照客戶需求選擇付款方式等彈性措施，打造多元、安全、便利的跨境支付環境。